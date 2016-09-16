میانجی گری در فاجعه منا را نپذیرفتیم/ وضعیت دو پلیس خاطی عربستان

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری فاجعه منا گفت: ما آماده استفاده از همه ظرفیت‌ها برای به نتیجه رسیدن مطالبات خانواده‌های شهدای منا و حقوق جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با اشاره به اولین سالگرد حادثه منا گفت: با همکاری بنیاد شهید و ۷ کمیته از جمله کمیته حقوقی این مراسم برگزار و تمام مطالبات، پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه میانجی‌گری هیچ کشوری در فاجعه منا را نپذیرفتیم و همه اخبار در این باره کذب است، افزود: وکلای کشورهای اسلامی نظرات مختلفی ارائه دادند. باید اجازه دهیم بررسی‌ها انجام و بهترین راهکار در پیش گرفته شود، ضمن اینکه وکلای بسیاری از کشورهای غیرمسلمان هم آمادگی وکالت این پرونده را اعلام کرده اند.

اوحدی با بیان این مطلب که عربستان اراده جدی برای پرداختن به این موضوع را ندارد، تصریح کرد: اگر عربستان اراده جدی داشت، حکم آن دو پلیس مجرم را در کشوری که میزبان حجاج است و همه اسناد، بیانگر جرم آنهاست، اعلام می‌کرد.

وی ادامه داد: اما تاکنون حکم آن دو پلیس هم اعلام نشده و ما تا اعلام حکم، موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این مطلب که امسال سالگرد فاجعه منا در ایران و ۱۴ کشور برگزار خواهد شد، گفت: در این مراسم، علاوه‌ بر اینکه موضوع منا مطرح می‌شود، میان خانواده شهدا در کشورهای مختلف ارتباط برقرار خواهد شد.

وی افزود: برخی مقامات ایرانی به برخی کشورها برای پیگیری این موضوع سفر کردند و این روال همچنان ادامه خواهد داشت.

اوحدی تاکید کرد: تا امروز از سوی عربستان گامی برای احقاق حقوق حادثه‌دیدگان و شهدای فاجعه منا برداشته نشده است.