محدودیت ها برای مشمولان غایب از خدمت افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی، سرهنگ پاسدار ابراهیم آژدن پنجشنبه با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب در ۲۰ شهریور امسال اظهار داشت: آن دسته از مشمولان غایبی که پیامک تعیین تکلیف خدمتی دریافت کرده اند، همچنان فرصت ثبت درخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) دارند.

وی ادامه داد: افراد بسیار زیادی پیامک هایی مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شان از سوی سازمان وظیفه عمومی دریافت کرده اند که این افراد می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه و وضعیت خدمت خود را مشخص کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ثبت درخواست ها در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی همچنان ادامه دارد، افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به این دفاتر برای ثبت درخواست معافیت از خدمت، طرح جریمه مشمولان غایب یا اعزام به سربازی اقدام کنند.

وی در ادامه گفت: متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب نیز با توجه به فرصتی که برای تعیین تکلیف مشمولان غایب و تمدید آن تا ۲۰ شهریور ماه به وجود آمده، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند و با توجه به اینکه گروهی از مشمولان غایب درخواست ثبت نام در طرح مذکور را دارند، اوایل مهر مرحله بعدی زمان ثبت نام جریمه مشمولان غایب اعلام می شود اما کسانی که پیامک تعیین تکلیف دریافت کرده اند، باید به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه و وضعیت خدمت خود را مشخص کنند.

آژدن تصریح کرد: قانون محدودیت هایی را برای مشمولان غایب در نظر گرفته و تاکنون امکان نظارت به اعمال این محدودیت ها به صورت جدی وجود نداشته اما با اقدامات صورت گرفته از این پس مشمولان غایب برای انجام برخی امور خود با محدودیت مواجه شده و به مرور زمان نیز این محدودیت ها مطابق قانون افزایش می یابد.

وی افزود: منع استخدام دولتی و خصوصی، اخذ گذرنامه و ارائه خدمات بانکی از مواردی است که مشمولان غایب با محدودیت مواجه می شوند و حتی ممکن است گذر زندگی را بر آنها سخت کند و هماهنگی های لازم توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا با بانک مرکزی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به عمل آمده تا در آینده نزدیک ارائه خدماتی همچون تسهیلات بانکی، دریافت مستمری و بیمه بیکاری برای مشمولان غایب متوقف شود.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی درباره افرادی که خدمت دوره ضرورت خود را گذرانده اند ولی نسبت به تعویض کارت قدیمی خود به هوشمند اقدام نکرده اند نیز گفت: برای این دسته از افراد پیامک هایی مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت خود ارسال شده که لازم است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) نسبت به تعویض کارت و ثبت اطلاعات خود در سامانه وظیفه عمومی اقدام کنند.