خدمات اتوبوسرانی تهران به تماشاگران دربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آمده است: به مناسبت برگزاری شهرآورد فوتبال بین تیم‌های استقلال - پرسپولیس که در ساعت ۱۷ روز جمعه مورخه ۲۶ شهریورماه در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران انجام خواهد شد، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت رفاه حال تماشاگران با اختصاص تعداد ۲۰۰ دستگاه از اتوبوس‌های این شرکت، تماشاگران را از استادیوم آزادی به پایانه آزادی منتقل می‌کند.

تماشاگران می‌توانند با ناوگان خطوط سامانه‌های تندرو مستقر در پایانه آزادی به میادین انقلاب اسلامی، امام حسین(ع)، تهرانپارس، خراسان، پایانه خاوران، فلکه صادقیه، پونک و دانشگاه علوم تحقیقات به ورزشگاه آزادی عزیمت کنند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همچنین در پایان این اطلاعیه خواستار استفاده بهینه و دقت در نگهداری اتوبوس‌های اعزامی جهت ارائه خدمات بهتر به تماشاگران شد.