۸۰ هزار عنوان کتاب در سال گذشته چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی ظهر پنجشنبه در مراسم آئین افتتاح کتابخانه بزرگ خیری مصلی نژاد، افزود: بزرگترین معجزه پیامبر اکرم (ص) قرآن کریم است و ما به داشتن چنین کتابی افتخار می کنیم.

وی اظهار کرد: امروز نوشته ها ی گذشتگان به ما میراث رسیده است و این آثار مکتوب شده گنجینه های بسیار با ارزشی هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:از لحظاتی که وحی به پیامبر گرامی اسلام نازل شده است کاتبانی این وحی را می نگاشتند.

جنتی تاکید کرد: گفتار و دعاهای ائمه معصومین نیز در دوران های مختلف نگاشته شده و امروز به مسلمانان به عنوان گنجینه ای ارزشمند رسیده و این امر نشان دهنده توجه اسلام به کتاب و کتابت است.

وی افزود: کتابخانه بزرگ نیشابور از کتابخانه های بزرگی بود که در هجوم وحشیانه مغولان از بین رفت و در طول قرن ها آثار تمدنی مسلمانان در کشورهای دیگروجود دارد.

جنتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، گفت: هدایت افراد به سیر مطالعاتی کتاب در این نمایشگاه دنبال می شود تا امر کتابخوانی در کشور گسترش یابد و باید به این مهم توجه خاصی شود.

وی تصریح کرد: امروز از طریق فضای مجازی افراد به کتابخانه های بزرگ جهان دسترسی پیدا می کنند و این موضوع میدان وسیعی است که در اختیار اهل علم و دانش قرار گرفته تا دانش خود را تقویت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه کتاب و مطبوعات با وجود فضای مجازی، کتاب و روزنامه جایگاه خود را دارد و هیچ چیزی نمی تواند جای آنها را بگیرد.

جنتی ابراز کرد: یکی از امتیازات بزرگ مردم استان زنجان که بی نظیر و کم نظیر است در کنار امکانات مادی و معنوی،همدلی و هم آوایی بین مجموعه شخصیت های استان است و یکی از رموز توسعه و گسترش این استان در زمینه های مختلف است.

وی افزود: دولت نیز در حوزه اقتصاد مقاومتی فعالیت می کند و در استان های کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و لرستان به صورت نمونه اجرایی می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در کتابخانه های هند و پاکستان کتاب های خطی ارزشمندی از اسلام به یادگار مانده و فهرست کتاب های ایرانیان در کشورهای مختلف جهان بی شمار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه خیرین در کنار همه فعالیت های خود از نظر معنوی در زمینه مدرسه سازی و کتابخانه سازی فعالیت می کنند.

جنتی به فعالیت کتابخانه آستان قدس رضوی اشاره کردو گفت: این کتابخانه بزرگ امروز در اختیار شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: چهره های فرهیخته از استان زنجان در آسمان علم و ادب می درخشند و این استان سهم بزرگی در توسعه فرهنگ و علم داشته است.

جنتی افزود: از ابتدای قرن ۱۳ قمری که مکتب حوزوی در استان زنجان تاسیس شده است عالمان برجسته ای از این خطه تربیت شده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای هر وزیر دو استان به عنوان معین تعیین شده تا از نزدیک مشکلات و فعالیت های استان ها را دنبال کرده و مشکلات آنان شنیده و حل کنند تا در دولت دنبال شود.

جنتی افزود: طی دو سه سال گذشته دولت توانست تورم را از ۴۰ درصد به ۹ درصد برساند.

وی گفت: دولت به دنبال رفع موانع اقتصادی است و لوایحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده تا بتواند این موانع را حل کند که امیدواریم تا پایان امسال رونق اقتصادی خوبی در کشور شکل گرفته و بیکاری در کشور رفع شود چرا که بیکاری مادر همه مفاسد است و بیکاری ،اعتیاد و سرقت را به دنبال دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت تلاش می کند حداکثر اشتغال را ایجاد کند و بیکاری را کاهش دهد و برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری ۱۱ درصد سالانه باید ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند.