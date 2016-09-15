تردید واشنگتن در پایبندی مسکو به آتش بس سوریه مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که تردید واشنگتن در آمادگی مسکو برای پایبندی به توافق آتش بس سوریه مضر و غیرمنطقی است.

«ماریا زاخاروا» در این راستا اظهار داشت: همکاران آمریکایی ما آمادگی روسیه را برای اجرای توافقات، نظاره می کنند و معتقدند که این آتش بس، آزمایشی برای شهرت و جایگاه روسیه است اما طرح چنین موضوعی بدین شکل امری شگفت انگیز است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: علی رغم دستاوردهای ژنو، طرح چنین سخنانی از سوی آمریکایی ها نگران کننده است و ما آنها را به همکاری سازنده دعوت می کنیم. به خوبی می دانیم که واشنگتن در صورتی که بخواهد اقدام کند، قادر به انجام دادن کارها است. بنابراین بر ضرورت تبدیل این سخنان به اقدامات مسئولانه برای اجرای توافقات حاصل شده تاکید می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه بیان کرد: مسکو بر ضرورت اجرای کامل توافق با آمریکا تاکید دارد و از جمله آن نیز ایجاد مرکزی برای انجام دادن اقدامات به صورت مشترک است. ما از ابتدا درخواست کردیم که جزئیات این توافق در خصوص سوریه به منظور پرهیز از ارائه تفسیرهای اشتباه منتشر و علنی شود. واشنگتن نمی خواهد که مسئولیت هایش طبق توافقات صورت گرفته، افشا شود.

وی در پایان تاکید کرد: میان مسکو و واشنگتن اختلافاتی در خصوص گروه «احرارالشام» وجود دارد. طرفین همچنین در رابطه با تفکیک تروریست ها و معارضان در سوریه نیز با یکدیگر اختلافاتی دارند.