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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان خبر داد :

آب آشامیدنی روستاهای منطقه سیستان به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد

آب آشامیدنی روستاهای منطقه سیستان به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد

زاهدان ـ مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان گفت : براساس آزمایش های انجام شده از سوی مراکز آزمایشگاهی معتبر، آب آشامیدنی در روستاهای منطقه سیستان به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد.

محمدرضا نارویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام خبر عدم کیفیت آب آشامیدنی در تعدادی از روستاهای منطقه سیستان و اعلام نارضایتی مردم، در روزهای گذشته سه جلسه جهت بررسی این موضوع توسط مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان برگزار شد.

وی افزود: این جلسات با مدیریت و تدبیر مدیرکل بحران استانداری سیستان وبلوچستان و با حضور دستگاه های مربوطه از جمله دانشگاه زابل ،شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری ، شرکت آب منطقه ای استان ، اداره کل محیط زیست و شیلات استان در خصوص بررسی و علت  این موضوع برگزار شد.

وی گفت: در این جلسات پس از بررسی ها به عمل آمده و انجام آزمایشات متعدد توسط مراکز آزمایشی معتبر، همانطور که پیش از این نیز اعلام شده بود آب آشامیدنی فاقد عامل میکروبی بود  و به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد و فقط بو و طعم آن آزار دهنده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان ادامه داد: البته برای شناسایی علت بوی نامطلوب آب نیز با همکاری دانشگاه زابل و محیط زیست استان نمونه برداری انجام شده است که نتایج آن در آینده نزدیک به اطلاع مردم می رسد.

نارویی تصریح کرد: البته باید از پیگیری استاندار محترم سیستان و بلوچستان و همینطور مدیرکل بحران استانداری سیستان وبلوچستان که واقعا در خصوص حل این معضل پیگیری لازم را انجام می دهند تشکر و قدردانی نمایم.

کد مطلب 3770222

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