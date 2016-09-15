آب آشامیدنی روستاهای منطقه سیستان به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد

محمدرضا نارویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام خبر عدم کیفیت آب آشامیدنی در تعدادی از روستاهای منطقه سیستان و اعلام نارضایتی مردم، در روزهای گذشته سه جلسه جهت بررسی این موضوع توسط مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان برگزار شد.

وی افزود: این جلسات با مدیریت و تدبیر مدیرکل بحران استانداری سیستان وبلوچستان و با حضور دستگاه های مربوطه از جمله دانشگاه زابل ،شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری ، شرکت آب منطقه ای استان ، اداره کل محیط زیست و شیلات استان در خصوص بررسی و علت این موضوع برگزار شد.

وی گفت: در این جلسات پس از بررسی ها به عمل آمده و انجام آزمایشات متعدد توسط مراکز آزمایشی معتبر، همانطور که پیش از این نیز اعلام شده بود آب آشامیدنی فاقد عامل میکروبی بود و به لحاظ بهداشتی مشکلی ندارد و فقط بو و طعم آن آزار دهنده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان ادامه داد: البته برای شناسایی علت بوی نامطلوب آب نیز با همکاری دانشگاه زابل و محیط زیست استان نمونه برداری انجام شده است که نتایج آن در آینده نزدیک به اطلاع مردم می رسد.

نارویی تصریح کرد: البته باید از پیگیری استاندار محترم سیستان و بلوچستان و همینطور مدیرکل بحران استانداری سیستان وبلوچستان که واقعا در خصوص حل این معضل پیگیری لازم را انجام می دهند تشکر و قدردانی نمایم.