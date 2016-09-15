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۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

بازرس ویژه ستاد ساماندهی سواحل کشور:

اعتبار لازم برای پرداخت معوقات حقوق ناجیان غریق تامین شده است

اعتبار لازم برای پرداخت معوقات حقوق ناجیان غریق تامین شده است

انزلی- بازرس ویژه ستاد ساماندهی سواحل کشور بر ارتقای خدمات ارائه شده در سواحل تاکید کرد و گفت: اعتبار لازم برای پرداخت معوقات حقوق ناجیان غریق تامین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت در نشست ارزیابی عملکرد ستاد ساماندهی و نظارت بر سواحل شهرستان انزلی که ظهر پنج شنبه برگزار شد با اشاره به لزوم نظارت ناجیان غریق بر سواحل در زمان توفانی شدن دریا اظهار کرد: باید خدمات در سواحل را از لحاظ کیفی ارتقا دهیم تا رضایتمندی مردم جلب شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای ارتقای کیفی خدمات در سواحل،  فعالیت های فرهنگی است افزود: اعطای مسئولیت بخشی از سواحل به دهیاران و همچنین واگذاری مدیریت سواحل شهری به بخش خصوصی از اقدامات مهمی است که علاوه بر کاهش هزینه های جاری دولت، سبب ارتقای خدمات در سواحل می شود.

بازرس ویژه ستاد ساماندهی سواحل وزارت کشور با اشاره به اهمیت آموزش مردم در استفاده از دریا و آشنا ساختن آنها با خطراتی که دریا به همراه دارد تصریح کرد: رسانه ها باید در این حوزه به طور جدی وارد شوند و با همراهی ناجیان غریق،  امنیت را در دریا و سواحل برای مردم رقم زد.

نوبخت تاکید کرد: ارتقای خدمات و اجرای فعالیت های فرهنگی در سواحل می تواند علاوه بر جلب رضایت مردم سبب کاهش ناهنجاری های جامعه شود.

وی فعالیت سازمان مستقل مدیریت سواحل را امری مهم دانست و گفت: در حال حاضر بنا بر صلاحدید دولت، مدیریت سواحل زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند.

کد مطلب 3770260

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