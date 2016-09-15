جشنواره ورزشهای هوایی در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره ظهر پنج شنبه و با حضور مسئولان استانی و علاقه مندان به ورزشهای هوایی در فرودگاه یاسوج آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاح این جشنواره گفت: این جشنواره که از امروز تا ۲۸ شهریور ادامه دارد، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان است.

محمود باقری افزود: جشنواره پرواز بر فراز آسمان یاسوج اولین جشنواره هوایی در استان است که در آن علاقه مندان می توانند از نزدیک با وسایل پروازی آشنا شوند.

وی بیان کرد: این جشنواره با همکاری فرودگاه یاسوج و بخش خصوص برگزرا شده است.

باقری توسعه حمل و نقل هوایی در استان را ضروری دانست و گفت: توسعه حمل و نقل هوایی به استفاده بهتر از ظرفیتهای استان کمک می کند.

وی اظهار داشت: افزایش پروازهای فرودگاه یاسوج به کشورهای حوزه خلیج‌فارس درآمدزایی مناسبی برای استان خواهد داشت.

مدیر فرودگاه یاسوج نیز در این مراسم گفت: در این جشنواره ۳۰ فروند وسایل پرنده بر فراز شهر یاسوج پرواز می کنند.

علی محسنیان افزود: علاقه مندان می توانند در این جشنواره از نزدیک با وسایل پروازی همچون بالن، پاراگلایدر، پاراموتور و هواپیماهای سبک آشنا شده و با داشتن شرایط پرواز با این وسایل را تجربه کنند.

وی بیان کرد: همچنین در این جشنواره پروازهای نمایشی و تفریحی هواپیماهای مدل و بالگرد و هواپیماهای فوق سبک نیز انجام می شود.

محسنیان پرواز پاراموتور، پاراگلایدر و بالن را از دیگر پروازهای هوانوردی تفریحی این جشنواره عنوانکرد و گفت: در این جشنواره نمایشگاه صنایع دستی و پروازی نیز برای بازدید علاقه مندان دایر است.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مسئولان استانی نیز در این جشنواره پرواز با بالن و هواپیمای فوق سبک را تجربه کرند.