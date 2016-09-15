بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات بی توجه نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میر محمدی عصر امروز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در یزد اظهار داشت: گزارشی که از میزان پرداخت تسهیلات بانک ها وصول شده نشان از کم کاری بانک ها در پرداخت تسهیلات دارد.

وی ادامه داد: لازم است با توجه به کمبود وقت و فرصت اندکی که برای پرداخت تسهیلات در استان داریم بانک ها سرعت بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند.

استاندار یزد اضافه کرد: نحوه پرداخت تسهیلات در استان طوری نباشد که در مقایسه با سایر استان ها عقب باشیم و این همدلی و همکاری که در بین مدیران دستگاه ها برای حل مشکلات وجود دارد کمرنگ شود.

میرمحمدی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید در سراسر کشور در حال انجام است عنوان کرد: نمی خواهم کم کاری بانک ها نوعی بی توجهی به دستورات و بخشنامه ها تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۳۰ طرح کشاورزی در این کارگروه به تصویب رسید تا از سوی بانک ها تسهیلات لازم پرداخت شود، اظهار کرد: میزان پرداخت های کشاورزان و دامداران پایین است و از سویی نیز در گروه خوش حسابان بانکی قرار دارند بنابراین بانک ها توجه کنند تا تسهیلات درخواستی به این قشر را به موقع پرداخت کنند تا آنها نیز نقش خود را در تامین امنیت غذایی ایفا کنند.

استاندار یزد همچنین خواستار دقت لازم در ارائه نظرات کارشناسی در کمیته های تخصصی کارگروه تسهیل شد و گفت: کارشناسان باید نهایت دقت را در بررسی واحدهای متقاضی تسهیلات داشته باشند و واحدهایی را که مشکل بازار و مدیریت بر واحد تولیدی ندارند به کارگروه اصلی معرفی کنند.