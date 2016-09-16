به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر پنجشنبه در بازدید از کارگاه بازآموزی آموزگاران در دبیرستان اشراق خورموج اظهار داشت: دولت توجه و عنایت ویژه ای به نظام آموزشی دارد و ارتقای کیفی آموزش از پایه مورد تاکید است لذا توانمند سازی دانش آموزان در دوره های پایه نیاز است.

وی افزود: برای آموزگاران که در این عرصه فعالیت می‌کنند مکرر دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برگزار شود.

مهرجو بیان کرد: در استان بوشهر نیز استاندار در بحث ارتقاء کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی برنامه های خوبی اجرایی کردند که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان هم اکنون در سطح استانی اجرایی شده است.

وی اظهار کرد: برگزاری چنین دوره هایی نقش بسزایی در تقویت بنیه علمی آموزگاران و دانش آموزان دارد که می طلبد با تجهیز امکانات به صورت مستمر برگزار شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: این طرح ویژه آموزگاران زیر ده سال دوره ابتدایی و در دروس فارس، ریاضی، علوم از شهرستانهای دشتی، تنگستان و دلوار برگزار می شود.

احمد طیبیان بیان کرد: این دوره به مدت سه روز و با حضور بیش از ۱۸۰ نفر برگزار می شود.