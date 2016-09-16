به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فردوسی پور در این مراسم که شامگاه پنجشنبه در تالار شهر مشهد برگزار شد، با تأکید بر اهمیت حفظ سبک زندگی و روحیه طلبگی از سوی روحانیون دارای مسئولیت مدیریتی در کشور، اظهار کرد: سراسر زندگی آیت الله خزعلی برای طلاب حوزه‌های علمیه مایه درس و الگوگیری است و آن مرحوم با وجود فعالیت‌های مستمر انقلابی، هیچگاه از مسئله تبلیغ دین جدا نبود.

معاون فرهنگی و تبلیغی حوزه علمیه خراسان رضوی یکی از ویژگی‌های حوزه‌های علمیه و موسسات فرهنگی را بازخوانی سیره انقلاب دانست و عنوان کرد: خصوصیات ویژه زندگی و مجاهدت‌های این عالم و مجاهد نستوه می‌تواند به عنوان راهبرد و راهکار در حوزه علمیه و در زندگی طلاب اثرگذار باشد.

وی با اشاره به این که آیت الله خزعلی همواره در برهه‌های حساس انقلاب، در صف اول دفاع از اصل نظام و ولایت فقیه بود، خاطرنشان کرد: همراهی با امام راحل و حمایت همه جانبه از رهبر معظم انقلاب، تأسیس بنیاد غدیر، تلاش برای آشنایی مردم با اصل امامت، استفاده مطلوب از لحظات عمر، توجه به قرآن و نهج البلاغه و متحمل شدن شکنجه و زندان و تبعید، از جمله ویژگی های دوران زندگی این عالم و مجاهد انقلابی بود.

فردوسی پور گفت: امیداوریم این جلسات روشنگر و بیانگر حقایقی باشد برای آیندگان و جوانانی که در این مسیر گام برمی دارند تا بتوانند با الگوگیری آینده خود را بهتر بسازند.

همایش «آیت بصیرت» با حضور امام جمعه موقت تهران و با همکاری نهادهایی چون حوزه علمیه خراسان، فرهنگسرای قرآن و عترت شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی برگزار شد.

تجلیل از همسر این عالم بزرگ و رونمایی از کتاب خاطرات آیت الله ابوالقاسم خزعلی با عنوان «دوستدار خمینی» از جمله برنامه های این همایش بود.