جنبش انصار الله طرح صلح پیشنهادی آمریکا را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، عضو هیات مذاکره کننده انصار الله اعلام کرد که این هیات روز جمعه به صنعا باز خواهد گشت و طرح ارائه شده از سوی "توماس شانون" معاون وزیر خارجه آمریکا را به اطلاع جنبش انصار الله خواهد رساند.

شانون طی هفته جاری برای پایان دادن به جنگ جاری در یمن با هیات نمایندگی انصارلله و تعدادی از مسوولان حزب علی عبد الله صالح و یک میانجی عمانی در مسقط دیدار و گفت وگو کرده بود.

عضو تیم مذاکره کننده انصار الله درباره جزییات طرح پیشنهادی شانون توضیحی ارائه نداد.

جان کری 25 اگوست (ماه گذشته میلادی) در عربستان گفته بود که در مذاکراتش با کشورهای حوزه خلیج فارس و سازمان ملل برای طرح از سرگیری مذاکرات حل بحران یمن با هدف تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیده است.

عضو هیات مذاکره کننده انصارالله همچنین خاطر نشان کرد که عربستان به این هیات اجازه داده با یک هواپیمای سازمان ملل به یمن باز گردند.

گروهی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان از حدود یک سال و نیم پیش حمله نظامی را با هدف بازگرداندن دولت مستعفی منصور هادی بر سر قدرت درصنعا به یمن کشور آغاز و درهمین راستا برفراز یمن منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده اند.

دور قبلی گفت وگو های حل بحران یمن با حضور نماینده سازمان ملل در این بحران و گروه انصارلله و هیات ریاض در کویت بی نتیجه به پایان رسید.