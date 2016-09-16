  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۴۱

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

فوتبال پنج نفره ایران فینالیست شد/ دیدار با برزیل برای طلا

فوتبال پنج نفره ایران فینالیست شد/ دیدار با برزیل برای طلا

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران با برتری بر آرژانتین به فینال پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل،  این دیدا ر راس ساعت 20:30 آغاز شد و تیم ملی فو تبال کشورمان با پیروزی بر آرژانتین فینالیست شد.

تیم ملی کشورمان در این دیدار در وقت قانونی به تساوی صفر بر صفر رسید و در ضربات پنالتی  آرژانتین را از پیش روی برداشت و فینالیست شد.

این دیدار با تشویق تیم ایران توسط برزیلی ها همراه بود و بازیکنان ایران و آرژانتین در یک دیدار نزدیک در وقت قانونی به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند .

ضربات پنالتی در پایان وقت اضافه حکم به صعود ایران به دیدار فینال این رقابت ها داد و در نهایت ملی پوشان ایران با حساب دو بر یک مقابل آرژانتین پیروز شدند.

تیم ایران روز شنبه در دیدار پایانی این رقابتها با برزیل رو به رو می شود و تیم های آرژانتین و چین هم برای کسب برنز مبارزه می کنند.

کد مطلب 3770508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها