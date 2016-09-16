فوتبال پنج نفره ایران فینالیست شد/ دیدار با برزیل برای طلا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، این دیدا ر راس ساعت 20:30 آغاز شد و تیم ملی فو تبال کشورمان با پیروزی بر آرژانتین فینالیست شد.

تیم ملی کشورمان در این دیدار در وقت قانونی به تساوی صفر بر صفر رسید و در ضربات پنالتی آرژانتین را از پیش روی برداشت و فینالیست شد.

این دیدار با تشویق تیم ایران توسط برزیلی ها همراه بود و بازیکنان ایران و آرژانتین در یک دیدار نزدیک در وقت قانونی به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند .

ضربات پنالتی در پایان وقت اضافه حکم به صعود ایران به دیدار فینال این رقابت ها داد و در نهایت ملی پوشان ایران با حساب دو بر یک مقابل آرژانتین پیروز شدند.

تیم ایران روز شنبه در دیدار پایانی این رقابتها با برزیل رو به رو می شود و تیم های آرژانتین و چین هم برای کسب برنز مبارزه می کنند.