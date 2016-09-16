جواد فلفلی: برای بازی با برزیل تاکتیک ویژه ای داریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، جواد فلفلی صعود به فینال مسابقات پاراالمپیک را لطف خداوند و توسل نفرات تیم به امام رضا علیه السلام عنوان کرد و اظهار داشت: همه بچه ها با جان و دل بازی میکنند و قبل از هر بازی از پرچمی که متبرک به ضریح حضرت رضا علیهالسلام است و با خود به ریو آوردهاند، توسل به ائمه اطهار خاصه حضرت امام هشتم میکنند.
وی افزود: من این پیروزی را به همه مردم ایران به خصوص جامعه ورزش معلولان و نابینایان تبریک میگویم. مسابقه خیلی ویژهای بود و مهمتر اینکه ابتدا باید تیم قدرتمند آرژانتین را میبردیم و بعد به فینال میرفتیم. به خاطر همین تدابیر خاصی را برای این باری به کار گرفتیم و بچهها هم حرف ما را گوش دادند و به دستورات کادر فنی توجه کردند که خدا را شکر بازی را برنده شدیم. بچهها هم با همدلی و اتحاد بازی کردند.
سرمربی تیم فوتبال 5 نفره با اشاره به بازی فینال خاطرنشان کرد: بازی فینال با برزیل است که تیم قدرتمندی محسوب میشود، ضمن اینکه از حمایت تماشاگران خودی نیز برخوردار است به همین دلیل برای آن بازی هم تاکتیک ویژهای را در دستور کار داریم که به یاری خداوند و دعای مردم به مدال طلا دست پیدا میکنیم. از همه مردم میخواهم ما را دعا کنند.
نظر شما