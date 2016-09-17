خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-جواد حیران نیا-شبنم شکوهی: وبسایت روزنامه «هافینگتون پست» روز جمعه توسط «وزارت فرهنگ و اطلاعات عربستان سعودی» مسدود شد و بدین ترتیب، از دسترس کاربران عربستانی خارج گردید.

تصاویر به اشتراک گذاشته شده بر روی توئیتر نشان می داد که کاربران اینترنت در تلاش برای بازدید از صفحه اصلی روزنامه انگلیسی زبان «هافینگتون پست» چاپ آمریکا، با پیامی از سوی وزارت فرهنگ و اطلاعات عربستان روبرو می شدند که مدعی بود این صفحه قوانین این وزارتخانه را زیرپا گذاشته است.

متن پیام بدین شرح بود: «متأسفانه صفحه موردنظر قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و اطلاعات را نقض می کند».

به کاربران توصیه شد که با بخش چاپ و نشر الکترونیک وزارتخانه مربوطه تماس گرفته و درخواست خود را برای رفع انسداد از صفحه اصلی این روزنامه ارائه دهند.

منابع موثق در عربستان سعودی نیز روز جمعه تأیید کردند که این صفحه از دسترس کاربران خارج شده است.

روزنامه هافینگتون پست چاپ آمریکا یکشنبه گذشته با انتشار مطلبی با عنوان «آخرین تانگو در ریاض» به قلم «حسین عسکری»،‌ اقتصاددان مقیم آمریکا و مشاور ویژه و پیشین در وزارت دارایی عربستان سعودی، اعلام کرد که این کشور به دلیل وابستگی اقتصادی به نفت و شکست در اجرای اصلاحات نهادی و سیاسی، در آستانه «فروپاشی» قرار دارد.

عسکری با بیان اینکه «محمد بن سلمان» معاون ولیعهد عربستان سعودی باید دست کم به دلیل اعتراف به این نکته که شن و ماسه بنیان نظام سعودی است و همچنین اِعمال فشار برای اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی با عنوان «چشم انداز ۲۰۳۰» مورد تحسین قرار گیرد، اظهار داشت که با این وجود،‌ عربستان سعودی «فرو خواهد پاشید».

عسکری همچنین پیش بینی کرد که در صورت فروپاشی عربستان سعودی، حامیان غربی آن به سرعت این کشور را تنها خواهند گذاشت.

عسکری می نویسد: «هنگامی که [عربستان سعودی] در حال فروپاشی است، آیا آمریکا و انگلستان برای نجات مشتریان آل سعود خود اقدامی خواهند کرد؟ پاسخ ما منفی است... ریا و تزویر قدرتهای غربی غیرقابل قبول است. با این حال، روزی که آنها پایان [حکومت سعودیها] را قریب الوقوع ببینند، خود را به سرعت خلاص خواهند کرد زیرا تحمل مناقشه یا جنگ داخلی دیگری را در خاورمیانه ندارند؛ به ویژه تحت شرایط کنونی که از اهمیت نفت کاسته شده است».

عربستان سعودی با برخورداری از ۲۰ میلیون کاربر اینترنتی، دارای یکی از محدودکننده ترین قوانین و مقررات در حوزه آزادی رسانه ها در سطح جهان است و در فهرست آزادی رسانه ها ۲۰۱۶ که توسط «گزارشگران بدون مرز» تهیه شد، در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۶۵اُم را به خود اختصاص داد.

در سال ۲۰۱۴، «گزارشگران بدون مرز» عربستان سعودی را به مثابه «نخستین مرکز بلوکه کننده محتوا» توصیف می کردند و می گفتند که مقامات این کشور «ادعا می کنند که حدود ۴۰۰ هزار سایت را مسدود کرده اند».

وبلاگ نویسان نیز [در عربستان] به زندان افتاده اند؛ از آن جمله «رائف بدوی» که در سال ۲۰۱۳ به جرم توهین به اسلام و زیرپاگذاردن قوانین ضد جرائم سایبری عربستان به هفت سال زندان و ۶۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.

گفتنی است که روزنامه هافینگتون پست و وزارت فرهنگ و اطلاعات عربستان سعودی تا زمان انتشار این خبر از هرگونه اظهارنظر در اینباره خودداری کردند.

پروفسور حسین عسکری که از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز نام برده می شود در خصوص چرایی سانسورشدن مطلبش توسط عربستان سعودی به خبرنگار مهر گفت: به نظر من، سعودیها به چند دلیل روزنامه هافینگتون پست و مقاله من را سانسور کردند.اول اینکه فکر می کنم برای سعودیها نگران کننده است که فردی که سابقاً به آنها نزدیک بوده است، حال از آنها انتقاد کند.

وی در ادامه افزود: آنها احساس می کنند این [اظهارنظرات و پیش بینی ها] ممکن است از سوی سیاستمداران خارجی، مدیران بازرگانی، دانشگاهیان و اصحاب رسانه با جدیت و اقبال بیشتری دنبال شود تا [اظهارنظر و پیش بینی های] مفسری که عموماً به عنوان فردی مطلع و آگاه به امور عربستان سعودی شناخته نمی شود.

مشاور وزیر پیشین دارایی عربستان در ادامه تصریح کرد: پس از آن، نقطه نظراتی وجود دارد که منتقد خاندان حاکم [در عربستان]- شیوه زندگی اسراف گرایانه و فساد آنها- است و این امر احتمالاً باعث رنجش و نگرانی آنها می شود. از دیگر نکات مورد نقد، حمایت و جانبداری شاه سلمان از خویشاوند نزدیک خود در برابر هزاران شاهزاده بالامرتبه تر و همچنین امکان جایگزینی یا عزل معاون ولیعهد در صورت مرگ شاه سلمان است.

عسکری در ادامه یادآور شد: در این مقاله که توسط عربستان سانسور شد، من متذکر می شوم که برنامه های اقتصادی شکست خواهند خورد، مگر آنکه با اصلاحات سیاسی همراه شوند- - به ویژه با حاکمیت قانون (برابری همگان در پیشگاه قانون) و حکومت منتخب. اما باید در ادامه بیفزایم که این امر تقریباً غیرممکن است؛ زیرا سعودیها حکومت را مالِ خود می دانند- به عبارت دیگر،‌ [می پندارند که] حکومت متعلق به آنهاست.

مشاور ملک عبدالله در پایان تصریح کرد: در پایان می گویم کسب و کارهایی که در عربستان سعودی سرمایه گذاری می کنند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند زیرا این کشور با تغییراتی که از سوی شاهزاده محمد بن سلمان پیشنهاد شده است، دچار فروپاشی خواهد شد؛ مگر آنکه آل سعود خواستار حرکت به سوی یک سلطنت مشروطه بشود که در واقع، این چنین نیست.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی عربستان بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. بنا بر اعلام «بانک نیویورک» عسکری اولین شخصی در جهان بود که کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار را پیش بینی کرده است.

عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکاست. وی رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جورج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

از سوابق اجرایی وی می توان به دو و نیم سال فعالیت در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد. او در زمینه‌ سیاست‌توسعه اقتصادی، سیاست‌های نفتی و اقتصاد و تجارت بین‌الملل مشاور وزیران دارایی، روسای بانک‌های مرکزی، وزیران نفت و دیگر مقامات در خلیج فارس بوده است. در گذشته مشاور نهادها و شرکت‌هایی نظیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، صندوق سرمایه‌داری کشورهای در حال توسعه (IFU)، سازمان ملل متحد و... بوده است.

حسین عسکری ۲۰ کتاب، شش رساله، بیش از ۱۰۰ مقاله‌ و... درباره‌ تحولات اقتصادی در خاورمیانه، اقتصاد اسلامی، تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد نفت و تحریم‌های اقتصادی منتشر کرده است. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های تگزاس در آستین، دانشگاه تافتس آمریکا، دانشگاه MIT، دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه کلارک را دارد. «جهانی شدن و مالیه اسلامی»(انتشارات جان ویلی اند سانز)، «ثبات مالیه اسلامی» (انتشارات جان ویلی اند سانز)، «اسلام و راه بشر و توسعه اقتصادی» (انتشارت پلگریو مک میلان) از جمله آثار او به شمار می‌روند.