به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی نیک بخش شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: هفتمین کتابخانه عمومی خیریه استان زنجان و بزرگترین کتابخانه عمومی خیّر ساز کشور با نام کتابخانه سید افضل موسوی در زنجان افتتاح شد.

وی اظهار کرد: این کتابخانه مرداد ماه سال ۱۳۹۲ طی مراسمی با حضور خیرین و مسئولان کشوری و محلی در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیر بنای ۲۷۰۰ مترمربع کلنگ زنی شد.

نیک بخش افزود: این کتابخانه با ۲۰ هزار نسخه کتاب دارای بخشهای مختلفی مانند سالن های مطالعه برادران و خواهران به صورت مجزا، مخزن کتاب، سالن کنفرانس، مرجع، محققین، نشریات، اینترنت، دفاع مقدس و زنجان شناسی، کلاس آموزشی، نگارخانه و بخش ویژه کودک و نوجوان است.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان افزود: کتابخانه کتابخانه سید افضل موسوی در فاز ۳ شهرک گلشهر کاظمیه- میدان امام علی(ع) - جنب مسجد علی بن ابی طالب(ع) واقع شده است واین کتابخانه به صورت خیّرساز توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد احداث شده است.

نیک بخش با بیان اینکه با افتتاح و راه اندازی این کتابخانه، تعداد کتابخانه های عمومی استان زنجان به ۹۲ باب می رسد، افزود: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ متر مربع فضای کتابخانه ای توسط انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان زنجان احداث شده است.

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های استان زنجان یاد آورشد: احداث و توسعه فضاهای کتابخانه ای در استان زنجان باعث اعتلای فرهنگ کتابخوانی در جامعه می شود.