۱۲ هزار نفر در زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان، با بیان اینکه وظیفه ما این است که فقر بین نسلی را قطع کنیم و انباشت فقر اتفاق نیفتد، افزود: فقر قاتل شخصیت اجتماعی انسان و استعداد واندیشه های بلند انسانی است.

وی اظهار کرد: اگر به احتیاجات نیازمندان توجه نشود آسیب اجتماعی افزایش می‌یابد و این نهاد به توانمند کردن خانواده های تحت پوشش تاکید دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: کمیته امداد در استان زنجان ۲۲ هزار و ۷۰۰ خانوار تحت پوشش دارد که این جمعیت شامل ۴۳ هزار نفر و ۴ درصد جمعیت کل استان می‌شود.

صفری تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان هزار و ۶۰۰ خانواده ایتام را تحت پوشش دارد که ۳۵ مورد از این ایتام از هر دو نعمت پدر و مادر محروم هستند و ۵۱۹ نفر بیمار خاص تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۱۳ هزار زن سرپرست خانوار در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: سه هزار و ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند تحت پوشش کمیته امداد در استان زنجان هستند و این نهاد ۶۰۰ نفر دانشجو را نیز تحت پوشش دارد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان تاکید کرد: رویکرد کمیته امداد انسان پروری به جای گداپروری است و توانمندسازی افراد براساس ظرفیت‌ها و استعدادها از جمله اقدامات این دستگاه است.

صفری به خروج ۱۰ درصد جامعه هدف این دستگاه اشاره کرد و افزود: این افراد پس از خودکفایی خارج شده‌اند و در شهرستان زنجان حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد ۵۱۲ نفر ایتام هستند.

وی به برگزاری جشن عاطفه ها اشاره کردو افزود: در جشن عاطفه های سال گذشته ۸۶۰ میلیون تومان جمع‌آوری شده بود که پیش‌بینی می‌شود این آمار امسال رشد ۳۰ درصدی داشته باشد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در حال حاضر ۱۶۳۰ نفر از خانواده ایتام، ۱۰۸ نفر خانواده سادات، ۵۱۹ نفر بیماران خاص و صعب العلاج ۱۴۲۰۰ نفر سالمند ۷۰۰۰ دختر در شرایط ازدواج ،۷۰۰ خانواده مستاجر تحت پوشش کمیته امداد امام هستند.

صفری افزود: در راهبرد جدید کمیته امداد راهبرد توان دهی تبدیل به راهبرد توانمند سازی از طریق ایجاد اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای است. در حال حاضر درآمد ماهانه ایتام ۱۴۰ هزار تومان است که درتلاشیم به ۳۰۰ هزار تومان برسد.