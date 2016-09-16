به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان پنجشنبه‌شب در جشنواره آئینی بومی زانوس کجور با اشاره به مهاجرت عینی و ذهنی به باورهای تاریخی و فرهنگی گفت: مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد که نظریه جامعه شناسان مهاجرت عینی و ذهنی و معکوس در حال نهادینه‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت به فرهنگ سنت از عصر مدرنیته به‌واسطه همین تاریخ کهن و غنای فرهنگی در حال وقوع است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران در جشنواره آئینی و بومی زانوس کجور گفت: عناصر هویت‌بخشی ایرانی که دو قرن اخیر دچار چرخش فرهنگی شده بود به پاشنه اصلی در حال بازگشت است.

دلاور بزرگ نیا با اشاره به ویژگی عناصر هویت‌بخش ایرانی عنوان داشت: حق‌طلبی، خداجویی، رشادت، تباه و شادی از ویژگی‌های عناصر هویت‌بخشی ایرانی است و تقریباً حداقل در هرماه دو جشن باشکوه و شادی در بین نیاکان ایرانی ترویج داشته که این شادی در به‌منزله شکر گذاری و سپاسگزاری و توجه به نعمات الهی بوده است.

وی افزود: متأسفانه در این شادی‌های خصوصی شده و عزاها عمومی شده این درحالی‌که است که در فرهنگ ایرانی اسلامی این مسئله متفاوت بوده است زیرا شادی باعث گشایش قلب می‌شود چراکه برای دریافت نور حقیقت، قلوب بانشاط لازم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: شادی و نشاط مردم نشان از سابقه تاریخی و هویت فرهنگی ایرانی‌هاست