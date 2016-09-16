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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۶

دیمه ور در گفتگو با مهر مطرح کرد:

ورود ۱۳ هزار معلم به پایه ابتدایی/کمبود نیرو داریم

ورود ۱۳ هزار معلم به پایه ابتدایی/کمبود نیرو داریم

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت:امسال ۱۳ هزار معلم جذب مدارس ابتدایی می شوند اما با این وجود با کمبود نیرو مواجه هستیم.

محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمبود معلم در دوره ابتدایی گفت:امسال حدود ۱۳ هزار معلم وارد دوره ابتدایی می شود.

وی افزود: با کمبود معلم به لحاظ اینکه روند بازنشستگی ادامه دارد و فرآیند آن نیز در آینده تشدید می شود مواجه هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال اولین ورودی دانشگاه فرهنگیان  که تعداد ۱۳ هزار نفر هستند را به مدارس ابتدایی داریم اما با رشد دانش آموز نیز مواجه هستیم.

وی بیان کرد: میانگین رشد دانش آموزان ۱/۸ درصد است و در برخی از استان ها همانند سیستان و بلوچستان و یزد سالانه ۵/۵ درصد رشد جمعیت پایه اول ابتدایی داریم.

دیمه ور توضیح داد:رشد دانش آموزی، بازنشستگی فزاینده فرهنگیان و ورودی نامتناسب موجب می شود تا با کمبود معلم رو به رو شویم.

وی با بیان اینکه در مراکز استان ها کمتر با کمبود نیرو مواجه هستیم، گفت: ممکن است در شهرهایی همانند تهران با کمبود معلم از لحاظ جنسیتی همانند کمبود نیروی مرد مواجه باشیم  اما بیشتر در مناطق محروم و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی با کمبود معلم رو به رو هستیم.

کد مطلب 3770525

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