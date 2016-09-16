ورود ۱۳ هزار معلم به پایه ابتدایی/کمبود نیرو داریم

محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کمبود معلم در دوره ابتدایی گفت:امسال حدود ۱۳ هزار معلم وارد دوره ابتدایی می شود.

وی افزود: با کمبود معلم به لحاظ اینکه روند بازنشستگی ادامه دارد و فرآیند آن نیز در آینده تشدید می شود مواجه هستیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال اولین ورودی دانشگاه فرهنگیان که تعداد ۱۳ هزار نفر هستند را به مدارس ابتدایی داریم اما با رشد دانش آموز نیز مواجه هستیم.

وی بیان کرد: میانگین رشد دانش آموزان ۱/۸ درصد است و در برخی از استان ها همانند سیستان و بلوچستان و یزد سالانه ۵/۵ درصد رشد جمعیت پایه اول ابتدایی داریم.

دیمه ور توضیح داد:رشد دانش آموزی، بازنشستگی فزاینده فرهنگیان و ورودی نامتناسب موجب می شود تا با کمبود معلم رو به رو شویم.

وی با بیان اینکه در مراکز استان ها کمتر با کمبود نیرو مواجه هستیم، گفت: ممکن است در شهرهایی همانند تهران با کمبود معلم از لحاظ جنسیتی همانند کمبود نیروی مرد مواجه باشیم اما بیشتر در مناطق محروم و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی با کمبود معلم رو به رو هستیم.