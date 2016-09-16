جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان شامگاه پنجشنبه برگزار و برگزیدگان این جشنواره مشخص شدند. بعد از قرائت بیانیه داوران شانزدهمین جشنواره امیدهای جوان تئاتر گلستان، جوایز مربوط به برگزیدگان این بخش اهدا شد.

بخش بهترین کارگردان

رتبه اول کارگردانی، دیپلم افتخار ، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به فرهنگ عمرانی از شهرستان بندرگز برای نمایش «ملاقات» تعلق گرفت.

رتبه دوم کارگردانی، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال به فاطمه نصیری برای نمایش «هیچستان» اهدا شد.

رتبه سوم کارگردانی، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و۵۰۰ هزار ریال به محمدشکری برای کارگردانی نمایش «هیس» تقدیم شد.

امیرحسین صیدآبادی، محمد شکری و فاطمه نصیری در بخش نویسندگان برتر شناخته شدند و به طور مشترک لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار ریال در این بخش دریافت کردند.

در بخش تهیه بروشور و پوستر، لوح تقدیر و مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به رضا پورتراب زاده بابت نمایش «آخرین قرار» و فرزانه ساوری برای نمایش «هیس» تعلق گرفت.

لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به علی محمدپور برای نمایش «هیس» در بخش موسیقی اهدا شد.

در بخش طراحی نور و طراحی صحنه هم لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به رضاپورتراب زاده برای نمایش آخرین قرار تقدیم شد.

بهترین بازیگر زن

در بخش بازیگران زن برگزیده لوح تقدیر و مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به طور مشترک به رومینا مفیدی برای اجرای آخرین قرار و هلیا مزیدی برای اجرای هیس تعلق گرفت.

اسماء دهمرده برای نمایش هیس هم رتبه اول بهترین بازیگر زن، دیپلم افتخار و لوح تقدیر به همراه مبلغ دو میلیون ریال را دریافت کرد.

رتبه دوم بهترین بازیگر زن، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و ۵۰۰هزار ریال به فاطمه نصیری برای نمایش هیچستان اهدا شد.

رتبه سوم بهترین بازیگر زن ، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به طور مشترک به سیدفاطمه میرکریمی برای نمایش «ملاقات» و آوامیردیلمی برای نمایش «یک تشریفات ساده» تعلق گرفت.

بهترین بازیگر مرد

رتبه اول بهترین بازیگر مرد، دیپلم افتخار، لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال تعلق گرفت به امیدابراهیمی برای بازی در نمایش «من مسعود هستم».

رتبه دوم بهترین بازیگر مرد، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به مهدی زنگانه برای نمایش «من مسعود هستم» تقدیم شد.

رتبه سوم بهترین بازیگر مرد، لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال به طور مشترک به حسین کرد مصطفی برای نمایش«ملاقات» و مجیدعراقی برای نمایش «آخرین قرار» تعلق گرفت.