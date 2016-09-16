به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «دیجیتال ترند»، شرکت ال جی که در ساخت تلویزیون های OLED دارای آوازه ای جهانی است و با تولید مدل ۵۵ اینچ و ۶۵ اینچ از این نوع تلویزیون خود را به عنوان یک رقیب اصلی در میان سازندگان لوازم خانگی مطرح کرده است، این بار از تلویزیون جدید OLED خود از سری «سیگنیچر» با صفحه نمایشگر ۷۷ اینچی در نمایشگاه CEDIA ۲۰۱۶ «دالاس» آمریکا رونمایی کرد.

قیمت این محصول جدید ال جی ۲۰ هزار دلار است. در ساخت این تلویزیون نهایت هنر و نوآوری دیده می شود.

به گفته مسئولین ال جی، تماشای برنامه در این تلویزیون یک تجربه بی نظیر برای کاربران خواهد بود.

از دیگر ویژگی های تلویزیون او لی دی ۷۷ اینچی ال جی، وضوح تصویر ۴k به همراه عمق رنگ و تصویر در آن است.