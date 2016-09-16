توانمندسازی و ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه پنج شنبه در جشن عاطفه ها با بیان اینکه براساس آموزه های دینی و حس انسان دوستی مشارکت در امورات خیریه وظیفه همه ماست، افزود: رسیدگی بهتر و توانمندسازی این دانش آموزان نیازمند حمایت و مشارکت خیرین می باشد.

وی افزود: براساس آمار و مستندات حدود ۸ هزار دانش آموزان استان کردستان تحت پوشش کمیته امداد هستند و این جای تقدیر بوده که به مشکلات این افراد رسیدگی می شود.

ورمقانی یادآور شد: حرکت در راستای خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد مد نظر همه از جمله نهاد های عمومی قرار گیرد و در این راستا مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم نیز لازم و ضروری است.

وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم شهرستان سقز در برنامه های خیریه، عنوان کرد: حجم کمک های دولتی از افراد نیازمند محدود است و به همین دلیل انتظار می رود که مردم مشارکت بیشتری در برنامه های مختلف از جمله جشن عاطفه ها داشته باشند.

فرماندار شهرستان سقز گفت: حمایت از دانش آموزان و توانمند کردن آنها برای حضور بهتر در عرصه های مختلف جامعه می تواند در آینده به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند و انتظار داریم که این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.