۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

فرماندار سقز:

توانمندسازی و ایجاد اشتغال مددجویان کمیته امداد ضروری است

سنندج - معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با تاکید بر توانمندسازی و ایجاد اشتغال خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، خیرین را به مشارکت گسترده در جشن عاطفه ها دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه پنج شنبه در جشن عاطفه ها با بیان اینکه براساس آموزه های دینی و حس انسان دوستی مشارکت در امورات خیریه وظیفه همه ماست، افزود: رسیدگی بهتر و توانمندسازی این دانش آموزان نیازمند حمایت و مشارکت خیرین می باشد.

 وی افزود: براساس آمار و مستندات حدود ۸ هزار دانش آموزان استان کردستان تحت پوشش کمیته امداد هستند و این جای تقدیر بوده که به مشکلات این افراد رسیدگی می شود.

ورمقانی یادآور شد: حرکت در راستای خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد مد نظر همه از جمله نهاد های عمومی قرار گیرد و در این راستا مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم نیز لازم و ضروری است.

وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم شهرستان سقز در برنامه های خیریه، عنوان کرد: حجم کمک های دولتی از افراد نیازمند محدود است و به همین دلیل انتظار می رود که مردم مشارکت بیشتری در برنامه های مختلف از جمله جشن عاطفه ها داشته باشند.

فرماندار شهرستان سقز گفت: حمایت از دانش آموزان و توانمند کردن آنها برای حضور بهتر در عرصه های مختلف جامعه می تواند در آینده به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند و انتظار داریم که این مهم به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

