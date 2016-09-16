روحانی عازم ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام حسن روحانی صبح جمعه با بدرقه رسمی معاون اول رییس جمهوری و علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، در اولین مرحله از این سفر، به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد عازم ونزوئلا شد.

روحانی در جریان این سفر بعنوان رییس گروه کشورهای غیر متعهد ضمن ایراد اولین سخنرانی در اجلاس،ریاست دوره جدید آن را به رییس جمهور ونزوئلا تحویل خواهد داد.

روحانی پس از پایان اجلاس غیرمتعهدها، به دعوت رسمی رییس جمهور کوبا و به منظور دیدار و مذاکرات دوجانبه به هاوانا پایتخت کوبا سفر خواهد داشت. دیدار و گفت و گو با فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا و نیز مذاکره با رییس جمهوری این کشور و امضای اسناد متعدد همکاری از جمله محورهای اصلی برنامه سفر دکتر روحانی به کوبا خواهد بود.

رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین در آخرین مرحله از سفر خود برای سخنرانی در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد داشت.دیدار و گفت و گو با شماری از مقامات ارشد کشورهای جهان ، نشست با نخبگان سیاسی و اقتصادی و ملاقات با رهبران ادیان الهی از جمله برنامه های رییس جمهوری کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.

رییس جمهور پیش از عزیمت به آمریکای لاتین در فرودگاه مهرآباد تهران، سفر به کشور ونزوئلا را با هدف شرکت در هفدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و انتقال ریاست جنبش از جمهوری اسلامی ایران به ونزوئلا دانست و گفت: در این سفر همچنین دیدارهای دوجانبه ای با مقامات ونزوئلا و دیگر سران شرکت کننده در این اجلاس خواهیم داشت.

روحانی با اشاره به اینکه پس از شرکت در اجلاس هفدهم سران جنبش غیر متعهدها برای دیدار دوجانبه با مقامات کشور دوست و انقلابی به کوبا سفر می کنیم، اظهار داشت: در سفر به کوبا مسائل و موضوعات دوجانبه و مرتبط با اوضاع منطقه آمریکای لاتین با توجه به تاثیر گذاری کوبا در این منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس جمهور با بیان اینکه شرکت و سخنرانی در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به منظور بیان دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف این سفر خواهد بود، افزود: دیدار با علما و متفکران اسلامی و سیاسیون و گفتگو با رسانه ها نیز از دیگر برنامه های سفر به نیویورک است.

روحانی با تاکید بر اینکه متاسفانه امروز منطقه و جهان در شرایط مناسبی به سر نمی برد، خاطرنشان کرد: همگان باید به دنبال برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه و جهان باشند.

رییس جمهوری با بیان اینکه برای ما امنیت ملی کشورمان در درجه اول و پس از آن امنیت منطقه و جهان حائز اهمیت است، ادامه داد: موضوع و دستور کار اجلاس هفدهم سران غیر متعهدها که با عضویت ١٢٠ کشور دومین مجمع جهانی پس از سازمان ملل متحد به شمار می رود، صلح ، حاکمیت و همبستگی است.

روحانی تاکید کرد: صلح، عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها و رایزنی و همفکری در راستای حل و فصل مسائل جهان در حال توسعه برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است.

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