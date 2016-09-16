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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

نقاط حادثه‌خیز جاده‌های چهارمحال و بختیاری اصلاح می‌شوند

نقاط حادثه‌خیز جاده‌های چهارمحال و بختیاری اصلاح می‌شوند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری از حذف نقاط حادثه خیز جاده های پر تردد این استان در سالجاری خبر داد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری رفع می شود، اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی و اولویت های مهم راه و شهرسازی این استان در سالجاری شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آنها است.

وی ادامه داد: تصادفاتی فوتی در این استان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و باید استاندارد سازی جاده های این استان مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارخطه کردن جاده های استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین اقدامات در راستای کاهش حوادث جاده ای است که این مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: نصب دوربین های نظارتی در جاده های استان به ویژه نقاط حادثه خیز با هدف شناسایی رانندگان متخلف در سالجاری در این استان انجام می شود.

وی بیان کرد: امسال بیش از ۴۰ دوربین نظارتی در جاده های این استان نصب و راه اندازی می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های گردشگری کشور است و ورود مسافران هر ساله به این استان در حال افزایش است، ادامه داد: ضرورت دارد که زیرساخت های این استان به ویژه جاده های این استان در مسیر توسعه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3770583

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