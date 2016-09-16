تعطیلی سفارت انگلیس در آنکارا به دلایل امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقام های وزارت خارجه بریتانیا از تعطیلی سفارت این کشور در آنکارا، پایتخت ترکیه در روز جمعه خبر دادند. دلیل انجام این کار مسائل امنیتی عنوان شده است.

آلمان نیز روز چهارشنبه به دلیل آنچه دولت این کشور، تهدیدات امنیتی و امکان حمله تروریستی مسلمانان در حاشیه عید قربان علیه دفاتر خارجی آلمان عنوان کرده، سفارت و کنسولگری های خود در آنکارا را تعطیل کرد.

دفتر امور خارجه بریتانیا در بخش توصیه های مسافرتی به شهروندان این کشور در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است: سفارت بریتانیا در آنکارا به دلیل مسائل امنیتی در روز جمعه، ۱۶ سپتامبر تعطیل خواهند بود.

دفتر امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع این کشور نیز به شهروندان این کشور توصیه کرده که در صورت سفر به ترکیه به شعاع ۱۰ کیلومتری مرز ترکیه و سوریه در شهر دیاربکر نزدیک نشوند.