مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی ورود ذرات معلق به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ذرات معلق گرد و غبار در روز های شنبه و یک شنبه هفته آینده وارد چهارمحال و بختیاری می شوند و شاهد پدیده گرد و غبار در این استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برای روزهای شنبه و یکشنبه پدیده گردوغبار در برخی مناطق استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: به سبب افزایش سرعت وزش باد برای روز یکشنبه، بلند شدن گردوخاک به صورت محلی آلودگی هوا را تشدید می کند.