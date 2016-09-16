  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش‌بینی ورود ذرات گرد و غبار به چهارمحال و بختیاری

پیش‌بینی ورود ذرات گرد و غبار به چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی ورود ذرات معلق گرد وغبار در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده به این استان خبر داد.

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی ورود ذرات معلق به چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ذرات معلق گرد و غبار در روز های شنبه و یک شنبه هفته آینده وارد چهارمحال و بختیاری می شوند و شاهد پدیده گرد و غبار در این استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از فراز منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برای روزهای شنبه و یکشنبه پدیده گردوغبار در برخی مناطق استان پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: به سبب افزایش سرعت وزش باد برای روز یکشنبه، بلند شدن گردوخاک به صورت محلی آلودگی هوا را تشدید می کند.

کد مطلب 3770597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها