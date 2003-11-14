150 ميليارد ريال براي آباداني مناطق 11 و 12 تهران اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر احمدي نژاد اين مبلغ را به منظور تسريع و تكميل ده ها طرح عمراني ، فرهنگي ، شهري، ترافيكي، تملك اراضي و تعريض خيابان هاي مناطق 11 و 12 اختصاص داده است.

بر پايه اين گزارش پس از بررسي و تبيين مشكلات اين مناطق كه با حضور شهرداران آنها در بيست و دومين جلسه شوراي معاونان شهرداري تهران صورت گرفته است، مقرر شد تا اعتبار مذكور ظرف چهار ماه در دومنطقه 11 و 22 جذب و طرح هاي تصويب شده تا پايان سال به بهره برداري برسد.

درادامه اين گزارش آمده است: تملك بخشي از اراضي موجود در مسير اتوبان آزادگان در ضلع شمال غرب تهران ، بزرگراه شهيد همت از جنت آباد تا دره كن و خيابان شوش غربي ، عمران شهرك هاي راه آ هن ، زيبا دشت و آزاد شهر ، پل روگذر خيابان وحدت اسلامي تا بزرگراه آزادگان ، ترميم مساجد و غيره از جمله طرح هايي است كه شهرداري هاي مناطق 11 و 22 ملزم به اتمام آنها تا پايان سال جاري شده اند.