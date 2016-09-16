به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری افزود: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران به موازات فعالیت در حوزه توسعه فضای سبز درون شهری و برون شهری که منجر به احداث بیش از ۲۱۶۰ بوستان درون شهری و ایجاد بالغ بر ۳۸ هزارهکتار جنگل کاری در قالب طرح توسعه کمربند سبز پیرامون تهران شده است، سعی کرده تا با برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه و فعالیت های جانبی آن اقداماتی را در جهت فرهنگ سازی و ایجاد نشاط در میان شهروندان به انجام رساند. این در حالیست که استقبال چشمگیر شهروندان از نمایشگاه های گل و گیاه سبب شده که تاکنون ۱۴ نمایشگاه بین المللی و هفت نمایشگاه فصلی برگزار شود.

وی با اشاره به محصولات عرضه شده در هشتمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه خاطرنشان کرد: طبق روال گذشته تولیدکنندگان داخلی گل های شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی، انواع کاکتوس، تراریوم و گیاهان فضای باز و دست اندرکاران و تولیدکنندگان ملزومات و نهاده های کشاورزی و ابزارآلات باغبانی حضور خواهند داشت تا در محیطی مناسب به مبادله تجربیات و نمایش توانمندی ها و آخرین دستاوردهای خود بپردازند.

مدیر عامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در خصوص برنامه های جانبی این نمایشگاه نیز بیان کرد: همزمان با برپایی نمایشگاه، دوره های آموزشی-کاربردی کاشت و نگهداری گل ها و گیاهان زینتی و کنترل آفات و بیماری های آنها، مختص بزرگسالان و دوره های آموزشی ویژه کودکان شامل کارگاه تهیه کمپوست و کاشت گل ها و سبزیجات در فضای نمایشگاه برگزار می شود .

مختاری با بیان اینکه طبق روال سالیان گذشته همزمان با آغاز به کار هشتمین نمایشگاه فصلی کاروانی از احجام تزیین شده با گل های زیبا و رنگارنگ پائیزی در سطح شهر به نمایش در می آیند، اذعان کرد: این کاروان گل در اشکالی متفاوت و زیباتر از کاروان های پیشین و با هدف ایجاد شادی و نشاط و دعوت از شهروندان جهت بازدید از نمایشگاه، در خیابان ها و میادین اصلی شهر حرکت خواهد کرد.