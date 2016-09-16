به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده که طی یک سفر دو روزه در استان مرکزی حضور یافته بود در جمع صنعتگران و فعالان اقتصادی استان در خمین، اظهار داشت: شرکت ایرالکو را در سال های قبل به نام سهام عدالت، دزدخانه کرده بودند و تحت این عنوان جنس خرید و فروش می‌کردند و مساله آنجاست که هنوز نیز دست بردار نیستند.

وی که اخیرا به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان های تهران و مرکزی از طرف دولت منصوب شده است، گفت: متاسفانه این افراد اسامی خود را به عنوان حافظ منافع ۴۰ میلیون سهامدار سهام عدالت مطرح می کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک سال تلاش کرد تا تغییراتی را در این شرکت به وجود آورد اما مدیر منتخب از سوی وزارتخانه دولت یازدهم را به دادگاه کشیدند که چرا در این شرکت دخالت می کنید.

نعمت زاده تاکید کرد: از همین تریبون اعلام می کنم که با توان قوا می ایستیم تا این بازی را به اتمام برسانیم، از همین رو توقع داریم نمایندگان مجلس استان و استاندار مرکزی نیز از هیچ تلاش و کمکی در این خصوص دریغ نکنند.