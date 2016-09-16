ری یونگ هو: کره شمالی آماده پاسخ به اقدامات آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، «ری یونگ هو» وزیر خارجه کره شمالی از آمادگی کشورش برای واکنش به اقدامات تحریک آمیز آمریکا خبر داد.

گفته می شود این سخنان وزیر خارجه کره شمالی در پاسخ به روانه شدن جنگنده های آمریکا به سمت خاک متحد خود، یعنی کره جنوبی به منظور نشان دادن همبستگی به سئول در مقابل پیونگ یانگ مطرح شده است.

در همین راستا، دو فروند بمب افکن غول پیکر B-۱ آمریکایی روز سه شنبه به سمت کره جنوبی پرواز کردند، مساله ای که منجر به برانگیخته شدن خشم مقام های سیاسی و نظامی در پیونگ یانگ شده است.

«ری یونگ هو»، وزیر خارجه کره شمالی نیز که در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در ونزوئلا سخن می گفت، در مورد این اقدام آمریکا گفت: مردم کره آماده هستند تا دست به اقدام جدید در مقابل اقدامات تحریک آمیز آمریکا بزنند.