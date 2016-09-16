انتقاد از نگاه برخی مسئولان دست اندرکار فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی در رابطه با اظهارنظر برخی مسئولان دولتی مبنی بر موافقت با ادامه فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در کشور گفت: اکثریت قریب به اتفاق جرایم رایانهای از طریق شبکههای اجتماعی خارجی ارتکاب مییابند.
وی افزود: اگرچه ضابطان قضایی امکانات و تخصص کافی برای کشف تمامی جرایم و شناسایی مجرمین در فضای مجازی را دارند؛ اما باتوجه به اینکه هزینه کشف جرم در شبکههای اجتماعی خارجی بیشتر از شبکههای داخلی است، لذا مجرمین ایرانی در شبکههای اجتماعی خارجی احساس امنیت بیشتری دارند.
خرم آبادی با بیان اینکه در حال حاضر شبکههای اجتماعی خارجی ابزار تهاجم فرهنگی دشمن هستند، گفت: همه شبکههای اجتماعی خارجی فعال در کشور ما توسط عوامل صهیونیستی مدیریت میشوند و اطلاعات کلان کشور از طریق این شبکهها در اختیار صهیونیستها قرار میگیرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی را برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: از مسائل فرهنگی، سیاسی و امنیتی که بگذریم، فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در کشور برخلاف سیاست کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی است و برخی از دست اندرکاران فضای مجازی کشور شبکههای اجتماعی بیگانه را بر شبکههای داخلی ترجیح میدهند.
وی با بیان اینکه فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی در کشور برخلاف ایده راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است، اظهار کرد: ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بدون فراهم کردن زمینه برای مهاجرت مردم به شبکههای اجتماعی داخلی، شعاری بیش نیست.
خرم آبادی تاکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر زمینه تقویت و گسترش فعالیت شبکههای اجتماعی داخلی و مهاجرت شهروندان از شبکههای خارجی به داخلی را فراهم کند.
نظر شما