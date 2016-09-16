به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به اینکه بی کفایتی رژیم آل سعود باعث کشتار مسلمانان در واقعه منا شد، افزود: آل سعود ناکارآمدی خود را در مدیریت برگزاری مناسک حج را نشان داده و این امر طی ۹ سال گذشته باعث کشته شدن هزاران تن از حجاج بیت الله الحرام شده است.

وی با بیان اینکه در ۹ سال گذشته ۹۰ هزار نفر در وقایع مختلف در سالهای مختلف به شهادت رسیدند ، یادآور شد: باید دنیا و مسلمانان در این خصوص بیدار شوند و اجازه ندهند بیش از این آل سعود به کشتار مسلمین بپردازد .

خاتمی در ادامه به عید سعید غدیر خم اشاره کرد و افزود: بحث تاریخی غدیر به هیچ عنوان قابل انکار و فراموشی نیست، اگرچه خیلی از دست ها تلاش دارند این حادثه بزرگ را به فراموشی بسپارند و از ذهن ها حذف کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: اگر دنیای امروز دچار چالش شده است به خاطر همین موضوع و نبود تقوای دینی و سیاسی است. ۷۰ روز بعد با ارتحال پیامبر این موضوع در میان مردم به فراموشی سپرده می شود و مسیر را خلاف جریان پیامبر رفتند.

خاتمی با اشاره به ۱۵ ذی الحجه سالروز میلاد امام هادی(ع) گفت: اگر چه عمر آن حضرت کوتاه بود اما میراث گرانبهایی را در بین مسلمین قرار دادند که ارزشمند است و جوانان با مراجعه به آن می توانند راه درست خود را بیابند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه اقتدار و عزت و امروز ایران اسلامی مرهون مجاهدت و ایثار فرزندان غیور این سرزمین بوده است، گفت: هشت سال دفاع مقدس ابهت پوشالی ابرقدرت های جهان را بهم ریخت.

خاتمی همچنین با اشاره به ۳۱ شهریورماه سالروز حمله نظامی رژِم بعث عراق با پشتیبانی قدرت های شرق و غرب، افزود: دولت های استعماری در روز ۳۱ شهریوره ماه با پشتیبانی از رژیم بعث عراق از زمین و هوا به ایران حمله کردند و درصدد بودند تا در هفت روز ایران برای به تصرف در آورند.

وی ادامه داد: هشت سال توام با افتخار مردم ولایت مدار ایران زن و مرد و پیر و جوان سینه خود را سپر کردند و نگذاشتند حتی قطعه ای از این سرزمین دست دشمنان بیفتد.

خاتمی با بیان اینکه نباید حماسه ها و رشادت های دوران هشت سال دفاع مقدس فراموش شود، افزود: باید نسل امروز و آینده با حماسه ها و آرمان های هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و مدارس باید تحلیلی تاریخ جنایات بعثیان را تبیین کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه استان زنجان ۳ هزار شهید در راه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داده است، افزود: باید برنامه ریزی کارشناسی برای توسعه و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بخصوص در بین کودکان، نوجوانان و جوانان صورت بگیرد.

خاتمی با با اشاره به روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و سالروز در گذشت استاد شهریار، گفت: مقام معظم رهبری نگران شبیخون فرهنگی هستند و در این زمینه تذکر داده اند که جوانان ایرانی باید به ادبیات خود گرایش نشان بدهند و ادبیات فارسی را گرامی بدارند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: نهادهای حمایتی و آموزش و پرورش نسبت به ایجاد بستر مناسب برای ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند کمک کنند تا با شروع سال تحصیلی این کودکان و نوجوانان با فراغ بال به تحصیل بپردازند.