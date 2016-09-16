۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد؛

بازسازی و مرمت مدارس دولتی توسط شهرداری تهران

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران در آستانه مهرماه برخی از مدارس دولتی را مرمت و بازسازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پیرهادی با اشاره به اقدامات شهرداری در راستای کمک و همکاری با آموزش و پرورش برای مرمت و بازسازی برخی مدارس، ادامه داد: مدیریت شهری در این راستا گام برداشته و امیدواریم تا پایان شهریور ماه و قبل از آغاز بازگشایی مدارس این اقدامات به پایان برسد.

وی با بیان اینکه شهرداری در زمینه زیباسازی مدارس نیز اقداماتی انجام داده است، افزود: این اقدام در راستای ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل دانش آموزان است.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: هر ساله با توجه به آغاز مهر ماه و حضور دانش آموزان و دانشجویان در شهر، بار ترافیکی پایتخت افزایش می یابد و مجموعه مدیریت شهری برای کنترل و کاهش ترافیک مهرماه مسئولیت سنگینی را برعهده دارد که در این زمینه برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است.

پیرهادی با تاکید بر اینکه امنیت دانش آموزان از خانه تا مدرسه، یکی از اولویت های والدین به شمار می رود، ادامه داد: مدیریت شهری در این مورد نیز می تواند شرایطی را در سرویس های مدارس فراهم آورد تا دانش آموزان و والدین به بهترین شکل و با امنیت بیشتر تردد کنند.

وی به حمایت شهرداری از خانواده های کم بضاعت اشاره کرد و گفت: شهرداری می تواند در حوزه های اجتماعی از جمله حمایت از محرومین گام بردارد و توجه به دانش آموزان محروم مواردی که به طور حتم در دستور کار شهرداران مناطق قرار دارد.

