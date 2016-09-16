برگزاری همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد

حمیدرضا نصیری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تهیه و تدوین اسناد استانی اظهار داشت: کارشناسان ۲۱ استان کشور با حضور در این همایش به جمع بندی برای تدوین سند توسعه استان خواهند پرداخت.

وی از جمله محورهای برگزاری این همایش را اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و ادامه داد: توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد دانش بنیان با بررسی الزامات و چالش های آن در تحقق، بررسی وضعیت موجود و رسیدن به وظعیت مطلوب انرژی و آب، توجه به نوسازی، بهینه سازی و مدیریت در صنعت و معدن استان از جمله محورهای این همایش است.

نصیری زاده با اشاره به آمایش استان در رسیدن به نقطه مطلوب و اجرای برنامه های مناسب گفت: رقابت پذیری و راهبردهای آینده در فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی همچنین برنامه ریزی، توسعه و حفاظت از دیگر محورهای این همایش دو روزه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد با اشاره به وجود تجارب و اندوخته های مفید از گذشتگان و پیشینیان در یزد عنوان کرد: بررسی تجارب گذشته و شناخت بیشتر از جایگاه استان یزد در تقسیم کار ملی در جمع بندی نظرات کارشناسان در تدوین سند توسعه استان موثر خواهد بود.

وی بیان داشت: برای برگزاری این همایش برنامه های جنبی نیز دیده شده که رونمایی از از کتاب خلاصه و تحلیل محتوای مقالات ارائه شده از جمله این برنامه ها است.