دشمن امامت و ولایت را مورد هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین رضا بهشتی فر امام جمعه موقت شهرستان بشرویه در خطبه های نماز جمعه این شهرستان ضمن تبریک اعیاد و عید بزرگ غدیر ، به فضایل واقعه غدیر اشاره ای کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) در سفر حج خود پس از اجرای اعمال خطاب به همه مؤمنان طبق ابلاغ الهی اعلام داشت که امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بعد از من ولی مسلمانان است.

وی افزود: روایات متعددی در خصوص ولایت آمده است که همگی بر اصل اسلام و ولایت ابدی تاکید دارند و خود پروردگار اعلام داشته اگر ابلاغ صورت نگیرد هیچ کس حامی دین نخواهد بود و منافقان جای ولایت را خواهند گرفت.

حجت الاسلام بهشتی فر ادامه داد: مسئله امامت و ولایت بزرگترین مسأله اسلام است و این امامت و ولایت تا ظهور حجت ادامه دارد.

امام جمعه موقت شهرستان بشرویه بیان کرد: در عصر کنونی رهبر انقلاب اسلامی ولایت را در جامعه عهده دار هستند و امید است تا پرچم انقلاب را به دست امام زمان برسانند.

حجت الاسلام و المسلمین بهشتی فر نیز امامت و ولایت را لازمه هر امت دانست و اظهار داشت: دشمنان اسلام از امامت و رهبری ما ترس و واهمه دارند و برای خدشه دار کردن این ولایت دست به هر کاری می زنند اما هوشیاری رهبری و وحدت و بصیرت ملت شریف ایران اسلامی تمام نقشه های دشمنان را خنثی و از رهبری و ولایت خود حمایت خواهند کرد.

خطیب موقت این هفته شهرستان بشرویه همچنین گفت: امامت و رهبری بر تمامی ادیان و مشکلات آگاه هست و برای هدایت صحیح یک جامعه وجود اینگونه رهبری و امام نیاز و مهم می باشد، همانطور که در پیام غدیر هم بر ولایت و اطاعت از حجت تاکید فراوان شد.

حجت الاسلام بهشتی فر خطاب به جوانان گفت: نگذارید دشمن با ورود به اعتقادات و وجدانتان ، شما را از ولایت و رهبری دور کند چرا که درحال حاضر این امر یکی از اهداف اصلی دشمنان است.

امام جمعه موقت بشرویه در ادامه به مناسبت های هفته اشاره ای داشت وافزود: در دهه امامت و ولایت مراسمات جشن و چراغانی باید باشکوه برگزار شود و پیام رسول الله در تمامی دنیا طنین انداز شود.

وی به شخصیت آیه الله خزعلی یکی از مدافعان ولایت و مجاهد فی سبیل الله که در رکاب ولایت و رهبری تلاش فراوان داشتند نیز اشاره کرد.

کشتار مردم فلسطین در اردوگاه ها توسط صهیونیست ها،میلاد امام هادی (ع) و واقعه بزرگ اسلام ، عید غدیر خم از مهمترین مسائلی بود که امام جمعه موقت بشرویه به آن اشاره کرد.

حجت الاسلام بهشتی فر بر حفظ ولایت و پشتیبانی از رهبری تاکید کرد و افزود: نگذاریم تا منافقان و خوارج زمان ما را از اسلام و رهبری دور کنند، ما باید در این ایام سیره اهل بیت را ترویج داده و بر پیروی از ولایت و رهبری تاکید کنیم.

سالروز آغاز جنگ تحمیلی و بازگشایی مدارس هم از دیگر مناسبت های هفته بود که به آن اشاره شد.