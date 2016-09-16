بانک ‌ها اعتبارات آبیاری تحت فشار را تامین کنند

سید جمال سجادی ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای بیش از ۱۷ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و قطره‌ای در یزد اظهار داشت: بحران آب و معضل کاهش منابع آبی نه تنها در یزد بلکه در بسیاری از نقاط کشور دغدغه ای برای مسئولان است.

وی ادامه داد: اجرای آبیاری تحت فشار و قطره‌ ای از ابتدای دهه ۷۰ در استان آغاز شد و تا به امروز بیش از ۱۷ هزار هکتار با تسهیلات دولتی و کمک های بلاعوض اجرایی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه شرایط آب و هوایی استان همچنین کاهش میزان بارندگی و خشکسالی های پی در پی در این سال ها سطح سفره‌ های آب زیر زمینی را کاهش داده است، عنوان کرد: اکنون موضوع اب برای استان یزد به ویژه در شرب و کشاورزی بحران شده است اما در حوزه کشاورزی بیشترین تاثیر منفی را بر روند تولید محصولات دارد.

وی با اشاره به کمبود منابع و اعتبارات در حوزه کشاورزی به ویژه برای آبیاری تحت فشار و قطره ای اظهار کرد: برای بیش از هشت هزار هکتار در استان کمک بلاعوض پرداخت شده و سالانه تنها پنج میلیون به هر هکتار تخصیص داده شده است.

سجادی پور مجموع این کمک ها را بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر به شدت با کمبود منابع مواجه هستیم و اعتبارات بانک ها نیز محدود است و جوابگو نیست ضمن اینکه اعتبارات بانک ‌ها برای تسهیلات آبیاری کشاورزی در این شرایط پرداخت نمی شود.