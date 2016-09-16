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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۴

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی البرز خبر داد:

توسعه کشت دانه روغنی کلزا در البرز/افزایش سطح کشت تا ۱۵۰۰ هکتار

توسعه کشت دانه روغنی کلزا در البرز/افزایش سطح کشت تا ۱۵۰۰ هکتار

کرج - مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از توسعه کشت دانه روغنی کلزا در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان البرز، علی حیدری اظهار کرد: در سال زراعی ۹۶-۹۵ سازمان جهادکشاورزی استان توسعه کشت محصولات دانه روغنی را در راستایی اهداف عالیه وزارت متبوع برای خوداتکایی در تامین روغن خوراکی در داخل کشور در برنامه کشت پاییزه استان گنجانیده است.

حیدری سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی ۹۵-۹۴ را ۲۷۱ هکتار اعلام کرد و گفت: در این طرح تلاش خواهد شد سطح کشت در استان به یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار افزایش یابد.

مهندس حیدری به اقدامات در دست اجرا اشاره کرد و گفت: بیمه سطوح کشت کلزا به صورت رایگان از طرف دولت و پرداخت ۵۰ درصد هزینه خرید دستگاه ریزدانه کار ‌(حداکثر  تا سقف ۷۵ میلیون ریال به صورت کمک بلاعوض) از جمله اقداماتی است که در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز یادآور شد: در همین راستا همه بذور کلزا از ارقام هیبرید و op با قیمت بسیار کمتر از قیمت سال قبل تامین شده و آماده تحویل به زارعان است همچنین خرید تضمینی و پرداخت به موقع وجه محصول کلزا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ تحویل محصول از جمله مواردی است که در دستور کار است.

کد مطلب 3770749

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