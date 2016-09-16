تردد از کرج به چالوس ممنوع شد

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: لحظاتی پیش تردد انواع خودرو از کرج به سمت چالوس ممنوع شد.

وی اضافه کرد: با اعلام ماموران پلیس راه مستقر در محور کرج - چالوس تردد خودروها از ساعت ۱۸ امروز جمعه بیست و ششم شهریورماه تا ساعت یک بامداد شنبه بیست و هفتم شهریورماه از مرزن آباد به سمت کرج یکطرفه می شود.

سرهنگ اکبری دلیل اعمال محدودیت های ترافیکی را تخلیه بار ترافیکی اعلام کرد و گفت: در زمان اعمال محدودیت های ترافیکی تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج - چالوس ممنوع است.

وی همچنین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج حدفاصل پل سردخانه تا پل کلاک سنگین است.

سرهنگ اکبری ترافیک در لاین شمالی آزادراه را عادی اعلام کرد و گفت: وضعیت ترافیکی در محور کرج - چالوس عادی است.

رئیس پلیس راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان به ویژه محور کورهستانی چالوس را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کرده و سفری ایمن را رقم بزنند.