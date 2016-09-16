۷ کارگروه در ستاد پایش صنایع را عارضه یابی می کنند

حسن بلندیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت موجود صنعت و معدن در کشور ضرورت داشت تا عارضه یابی صنایع انجام شود که در یزد ستاد پایش و عارضه یابی صنایع تشکیل شد.

وی با تاکید بر انجام کار جهادی در زمینه رفع مشکلات تولید و صنعت ادامه داد: اعضای این ستاد را کارشناسان و متخصصان صنایع در رشته های مختلف تشکیل می دهند که در حال حاضر در دو گروه جهادی در عرصه های کاشی و سرامیک و صنایع نساجی کار خود را آغاز کرده اند.

رئیس بسیج مهندسین صنعتی استان یزد با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی در این زمینه عنوان کرد: کارگروه های تحقیق و توسعه، بازار و تجارت، مالی و بانک و کارگروه قانون و مقررات با مسئولیت متخصصان و نخبگان در این حوزه ها فعالیت خواهد داشت.

وی در ادامه از همکاری نهادهای دولتی در این ستاد با هدف رفع مشکلات صنعت و تولید خبر داد و افزود: بررسی عارضه های صنایع استان مطابق با اولویت ها خواهد بود و از آنجایی که این ماموریت به بسیج محول شده است سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و وزارت صنعت و معدن نیز در رفع موانع پیش روی همکاری دارند.

بلندیان اضافه کرد: همچنین مقرر شده تا تفاهم نامه ای برای شناسایی موانع و مشکلات و از میان برداشتن سد تولید ملی در داخل بین وزارت صنعت، متولی شهرک های صنعتی و بسیج به امضا برسد.

وی با اشاره به اولویت بندی صنایع برای رفع مشکلات گفت: در ابتدا سه دسته از صنایع مادر، صنایع با اشتغالزایی بالا و صنایع حیاتی در اولویت برای عارضه یابی مشخص شدند و سایر صنایع در اولویت های بعدی رسیدگی خواهند شد.