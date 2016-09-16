  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

دری نجف آبادی:

مسئولان از فضاهای سیاسی فاصله بگیرند/لزوم توجه به رفع مشکلات مردم

مسئولان از فضاهای سیاسی فاصله بگیرند/لزوم توجه به رفع مشکلات مردم

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مسئولان استان باید به فکر حل مشکلات مردم بوده و اجازه ندهند به بهانه انتخابات، برخی افراد شکست خورده سیاسی و حامی فتنه۸۸ در این استان جولان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: امروز وظیفه ما در مقابل مکتب اهل بیت(ع) بسیار سنگین است و دفاع از ولایت را باید همواره و در تمامی امور مدنظر قرار دهیم و زن و مرد، پیر و جوان در راستای سیره اهل بیت(ع) و آرمان های امام راحل و شهدا و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری انجام وظیفه کنیم.

وی افزود: هر گونه غفلت و بی تفاوتی به اندیشه انقلابی، ظلم به اسلام و کشور و ستم به خون شهدا است و نمی توانیم در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.

امام جمعه اراک تصریح کرد: بنابراین همه موظفیم که در خط امامت و ولایت حرکت کنیم و در استان مرکزی نیز که زادگاه امام راحل است، باید این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: نباید اجازه دهیم فضاهای مجازی و تهاجمات فرهنگی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد و از مسیر اصلی منحرف نشویم.

دری نجف آبادی با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: اینگونه نباشد که فردا به نام انتخابات، برخی از افراد بخواهند در راستای منافع سیاسی خود، در استان مساله درست کنند.

امام جمعه اراک گفت: تمامی مسئولان استان از استانداری و فرمانداری تا سایر مسئولان باید هوشیار باشند تا برخی از افراد مساله دار و شکست خورده در فتنه۸۸ فضایی برای جولان دادن پیدا نکنند.

وی تاکید کرد: مسئولان در استان باید از فضاهای سیاسی و بازی های سیاسی فاصله بگیرند و به فکر حل مشکلات مردم باشند چرا که مردم از کسانی که به دنبال بازی های سیاسی هستند نفرت داشته و کسانی را که خدمت گذار باشند دوست می دارند.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فضایل امام هادی(ع) گفت: زیارت جامعه کبیره که یادگار امام هادی (ع) است گنجینه ارزشمندی است که باید بیش از پیش شناسانده شود.

وی با اشاره به ولایت در جامعه اسلامی تصریح کرد: کیمیای ولایت بزرگ ترین دستاورد نبوت است و تجلی فضایل و برکات نبوت در وجود امامت و ولایت آشکار می شود.

امام جمعه اراک با اشاره به موضوع آمارگیری سال ۹۵ در استان مرکزی گفت: باید تمامی دستگاه های مرتبط دقت در آمار گیری را مورد توجه قرار دهند چرا که این آمار مبنای تصمیم گیری و بیان وضعیت موجود کشور است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به هفته دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: هفته دفاع مقدس ایام شرف و عزت مردم، نیروهای مسلح کشور، رزمندگان و شهدای فداکار انقلاب اسلامی است و باید در این ایام یاد و خاطره ایثارگری های این افراد برای همگان تبیین شود.

کد مطلب 3770789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها