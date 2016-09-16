به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همه به تقوای الهی اظهار داشت: از نشانه های تقوا شکستگی دل، محزون شدن دل و اخلاص در عمل است.

وی با بیان اینکه امام عل(ع) می فرماید که انسان با تقوا دارای سه نشانه و عمل است عنوان کرد: اخلاص در عمل، آرزوهای کوتاه داشتن و غنیمت شمردن فرصت ها از جمله نشانه های انسان با تقوا است.

در سایه امامت و ولایت امت اسلامی متحد می شوند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر و روز به امامت رسیدن امام علی(ع) بیان داشت: روز عید غدیر روز امامت و ولایت است و روز تکمیل شدن دین و تمام کردن نعمت ها بر انسان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد دشمنان می گفتند اگر بنیان گذار این نهضت از دنیا برود انقلاب نیز شکست می خورد گفت: این در حالیست که با وجود مقام معظم رهبری که فردی آگاه، مجتهد، شجاع و ... هستند دشمنان و استکبار جهانی مایوس شدند و انقلاب ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه در صدر اسلام نیز به همین گونه بود و مشرکان و کافران می گفتند که اگر پیامبر(ص) از دنیا برود دین اسلام نیز از بین می رود افزود: اما پیامبر(ص) دین خود را در غدیر بیمه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر درک پیام غدیر و ابلاغ آن به دنیا عنوان کرد: پیام غدیر حکومت ولایت و امامت از سوی خداست و خدا بوده که تعیین کننده امامت است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه پیام غدیر این بوده که حاکمیت الهی با امامت و ولایت است تصریح کرد: پیام غدیر این بوده که امامت و ولایت محور وحدت امت اسلامی است و در سایه امامت و ولایت امت اسلامی متحد و منسجم می شود.

پیام غدیر در ولایت فقیه تجلی پیدا می کند

وی با تاکید بر اینکه غدیر تداوم عزت و شکوه اسلام است بیان داشت: در سایه امامت مسلمانان عزت و شکوه می یابند و غدیر تداوم رهبری امت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر تبیین فلسفه سیاسی غدیر بیان داشت: فلسفه سیاسی غدیر نقش امامت و ولایت در زندگی مردم است و در سایه امامت و ولایت امت منسجم می شوند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز در عصر غیبت کبری امام زمان(عج) پیام غدیر در ولایت فقیه تجلی پیدا می کند گفت: ولایت فقیه استمرار امامت و ولایتی است که در غدیر تصویب شد.

وی تاکید کرد: اگر به پیام غدیر تمسک می کردیم امروز دچار این همه تفرقه، اختلاف و مصیبت در جان اسلام نمی شدیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به میلاد امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: امام هادی ترویج دهنده امامت و ولایت بود و خط امامت و ولایت را دنبال کرد.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: شاهد این امر نیز دعای جامعه کبیره این امام بوده که سرشار از معارف توحیدی و ولایی است.

بنیه دفاعی کشور باید تقویت شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ۳۱ شهریور سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به ایران در سال ۵۹ اشاره کرد و گفت: صدام بعثی با تحریک آمریکا و استبکار جهانی به ایران حمله کرد و هدف رژیم بعثی نیز چیزی جزء نابودی نظام نوپای ایران اسلامی نبود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه اما مردم ایران اسلامی نشان دادند که از مملکت، دین و انقلاب خود دفاع می کنند تصریح کرد: این مردم بدون امکانات نظامی و با دست خالی در برابر رژیم عراق ایستادگی کردند و این در حالیست که آمریکا، استبکار جهانی، اروپا، کشورهای مرتجع عرب و شوروی سابق از رژیم بعثی عراق حمایت می کردند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با اتکا به قدرت الهی بر تمام قدرت های مادی غلبه کرد گفت: هشت سال دفاع مقس به پیروزی ملت ایران ختم شد و دفاع مقدس ثابت کرد که اگر ملتی با ایمان و متحد در راه اهداف مقدس ایستادگی کند پیروز است.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس تجربه بزرگی برای ملت ایران بود و گنجینه ای است که همچنان از آن بهره مند هستیم افزود: هشت سال دفاع مقدس برای ما ثابت کرد که پیروزی واقعی در سایه ایمان، توکل، اتحاد و ایستادگی است و باید بنیه دفاعی کشور قوی شود.

برخی افرادمی گویند ما به تجهیزات دفاعی نیاز نداریم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با بیان اینکه جای تعجب است که بعضی از افراد که در جنگ نقش داشتند می گویند که ما به موشک و تجهیزات دفاعی نیاز نداریم تصریح کرد: آیا این افراد دشمن، تجاوز دشمن و نقشه دشمن را فرموش کرده اند؟ و با چه انگیزه ای این حرف را می زنند؟

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری باید بنیه دفاعی کشور تقویت شود بیان داشت: ما دشمنانی مانند آمریکا داریم که دندان تیز کرده، دشمنانی مانند آل سعود داریم که کینه توز است و دشمنانی داریم که با منافقین همدست هستند و باید بنیه دفاعی کشور را قوی کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان طرح سرشماری نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: هر ۱۰ سال یک بار این سرشماری صورت می گیرد و از سوم مهر ماه امسال نیز طرح سرشماری نفوس و مسکن در سطح کشور آغاز می شود.

نقش مهم آمار و اطلاعات صحیح در تصمیم گیری های کشور

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه رهبری در این دیدار نکات بسیار مهم و کلیدی را مطرح کردند گفت: از جمله این نکات این بود که داشتن آمار و محاسبه اطلاعات دقیق از کشور در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها بسیار نقش دارد و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور نیازمند به آمار دقیق و قابل اعتماد است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه آمار غلط و محاسبه اطلاعاتی غلط باعث اتخاذ تصمیمات نادرست می شود گفت: متاسفانه در کشور در زمینه آمار دهی ضعیف عمل می شود و آمار غلط، غیر صحیح و غیر دقیق ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع شاهد هستیم که مدیر یک دستگاه به روابط عمومی می گوید که آمار غلط را ارائه دهد گفت: این امر تا جایی است که مقام معظم رهبری می فرماید که دست کاری در آمار یک گناه کبیره محسوب می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه از مردم نیز انتظار داریم که با طرح سرشماری نفوس و مسکن همکاری کنند و اطلاعات دقیق و صحیح را ارائه دهند بیان داشت: همچنین افرادی که اقدام به آمار گیری می کنند باید توجه داشته باشند که با امانت داری کامل آمار مردم را جمع آوری کنند.