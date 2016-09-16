کارگاه های دف سازی در کردستان مورد حمایت قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارلان ظهر امروز جمعه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره دف نوای رحمت در سخنانی اظهار داشت: حمایت از ایجاد و راه اندازی کارگاه های دف سازی در استان کردستان یکی از نیازهای لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: استفاده از مواد اولیه خوب و مناسب باعث می شود تا صدای دف بهتر باشد و به همین دلیل از همه مسئولان و مدیران استان انتظار می رود که از راه اندازی این کارگاه ها حمایت کنند.

این استاد حوزه موسیقی و هنر عنوان کرد: خوشبختانه امروز دف به شهره ای بین المللی رسیده است و بدون شک با حمایت های مناسب از سوی مسئولان و متولیان می توان بر شهرت بیشتر این ساز عرفانی افزود.

وی گفت: در حالی که تا گذشته های نه چندان دور دف تنها در کردستان در راس بود، ولی امروز می بینیم که حتی در این جشنواره هنرمندانی از سایر استانهای کشور موفق به کسب عنوان های برتر می شوند و این وضعیت نشان دهنده این است که امروز کل ایران به ساز دف پناه آورده اند.

اردلان عنوان کرد: دف نشان دهنده وجود یک حقیقت تاریخی در مورد فرهنگ متعالی کردستان است و اگر برنامه ریزی خوبی صورت گیرد این ساز ظرفیت های رساندن کردستان و حتی ایران به قله های فرهنگی در سطح جهان را دارد.

وی ضمن تقدیر از رئیس حوزه هنری کردستان برای برگزاری ششمین جشنواره دف نوای رحمت در این سطح، اظهار داشت: من خود را خدمتگزار مردم کردستان و ایران می دانم و خوشحالم که امروز در این جمع فرهنگی حضور دارم.

در جریان برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره دف نوای رحمت در استان کردستان، از سوی حوزه هنری این استان از دکتر حمیدرضا اردلان از هنرمندان برجسته و نامی کشور در حوزه فرهنگ و هنر تقدیر و تجلیل به عمل آمد.