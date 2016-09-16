لاوروف: اشتباه محاسباتی غرب/بشار اسد از پایگاه مردمی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به بحث درباره توافق روسیه و آمریکا درباره توقف درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح پرداخت.

وی بیان کرد: اولویت برای غرب، براندازی بشار اسد است. آنها از سال ۲۰۱۱ بر این باور بودند که وی سرنوشت قذافی را پیدا می کند و دوران وی کوتاه است اما با گذشت شش سال استوار و پابرجاست و از پایگاه مردمی زیادی در میان شهروندانی که وی را ضامن ممانعت از افتادن سوریه در دست تروریستها می دانند، برخوردار است.

وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: اولویت شرکای ما، همان تکرار اشتباهات عراق و آنچه در لیبی رخ داد، است. متاسفانه شرکای غربی ما همان مسیر را طی می کنند. اما با این حال شرکای غربی به این درک رسیده اند که اوضاع پیچیده شده و باید اولویتی را انتخاب کنند که منافع ملی را برآورده کند و آن مبارزه با تروریسم است.

وی افزود: توافق روسیه و آمریکا برای ادامه مبارزه با گروههای تروریستی در سوریه که باید با آنها مقابله شود یعنی داعش و جبهه النصره تاکید دارد.

لاوروف بیان کرد: روسیه خواستار انتشار اسناد توافق است اما طرف آمریکایی، هنوز خواهان این است که محتویات توافق محرمانه بماند.ما به دنبال اعلام توافق هستیم اما هنوز طرف آمریکایی مُردد است.

وی تاکید کرد: توافق، اولویت اصلی را به جداسازی گروههای معارض سوری از تروریستها می داند اما طرف آمریکایی از اجرای این شرط سرباز می زند. به نظر می رسد که برخی در واشنگتن نمی خواهند که تروریستها هدف قرار گیرند. اجرای وعده آمریکا در تحقق جدایی مخالفانی که میان آنها و جبهه النصره در عرصه جنگ همکاری وجود دارد، اولویت اصلی است.