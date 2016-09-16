آل سعود هیچ ابایی از کشتن مسلمانان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تأکید بر انجام واجبات و ترک محرمات و تبریک میلاد باسعادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، اظهار داشت: برخی مواقع خداوند مهلت می‌دهد، اما گناه روی گناه جمع می‌شود، برخی افراد رباخوار می‌شوند و برخی هم پول می‌دهند به وکلا که ناحق را حق کنند و این گناهان عقوبت سخت در پیش دارد.

وی افزود: کسانی که اهل گناه و معصیت، اهل زور و زر و تزویر و حقه در دنیا هستند، بدانند دنیا چند صباحی است و از لحظه مرگ تا قیامت دچار عقوبت سخت خداوند می‌شوند.

امام جمعه رفسنجان در خطبه دوم نماز با اشاره به آغاز فصل برداشت پسته در رفسنجان گفت: این مسئله بیشترین اشتغال را در خود ایجاد کرده که لازم است با رعایت مسائل ایمنی اعم از به‌ کارگیری کارگران هم در نگهداری و فروش محصول رعایت شود.

حجت الاسلام رمضانی پور بر لزوم قیمت گذاری هر چه زودتر محصول پسته تأکید کرد و افزود: در این رابطه دست اندرکاران قیمت گذاری پسته باید هر چه زودتر نسبت به تعیین قیمت اقدام کنند.

وی تأکید کرد: کشاورزان در امر برداشت پسته اصل هستند و باید به آنان خدمت کرد. بقیه شامل تجار و خریدران عمده پسته و حتی بازاریان بر سر سفره کشاورزان بهره مند هستند. این کشاورزان هستند که عمر خود و تمام توان خود را می گذارند و در طول سالها پسته را به بار آورده اند.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: رفسنجان همواره همه امور را به بعد از برداشت محصول موکول می‌کنند، یعنی امید همه مردم برای این زمان است، بنابراین افراد امین باید وارد بازار شوند و پسته را خوب بخرند.

کسانی که در جامعه بی حیایی می کنند حرمت ندارند

امام جمعه رفسنجان در ادامه به روایتی از پیامبر اسلام(ص)، امام علی(ع) و امام رضا(ع) درباره شرم و حیا اشاره کرد و گفت: امام علی(ع) می فرمایند «همه خوبی ها از حیا پدید می آیند» و رسول خدا(ص) می فرمایند «حیا تمام دین است» و اگر کسی حیا نداشته باشد دین هم ندارد.

وی با اشاره به اینکه رضا(ع) می فرمایند «کسی که لباس حیا را دور می اندازد در جامعه حرمت ندارد» گفت: لذا کسانی که در جامعه بی حیایی می کنند حرمت ندارند. حتی حقوق شهروندی خود را نیز زیر پا می گذارند.

حجت الاسلام رمضانی پور با بیان اینکه کسی که حجاب و عفاف و حیا را کنار گذاشته حریم خود را کنار گذاشته است، تصریح کرد: نباید گذاشت بی شرمی و بی حیایی در شهر بوجود بیاید. مسئولان هم باید به این مسائل توجه کنند نباید ساکت و آرام با بی تفاوتی بگذرند.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به در پیش بودن هفته دافع مقدس، گفت: در جنگ و دوران دفاع مقدس خسارات مادی و معنوی زیادی متحمل شدیم، اما برنده و پیروز میدان و آن همه دستاورد عظمت‌آفرین از آن ملت ایران به‌ ویژه رزمندگان و خانواده ایثارگران بود.

وی با پاسداشت روز شعر و ادب فارسی، یادآور شد: خانواده‌ها و متولیان امر باید توجه بیشتری داشته باشند، زبان بیگانه در جامعه ترویج داده نشود.

وی با تبریک عید سعید غدیرخم بر تبیین فلسفه غدیر تأکید کرد و گفت: روز عید سعید غدیر برگزاری دعای ندبه در مکان‌های مختلف داشته باشید و از سادات جلیل‌القدر تجلیل داشته باشید. ضمن اینکه برنامه عمومی شهرستان در مسجد موسی‌بن جعفر(ع) ویژه روز عید غدیر برگزار می شود.

آل‌سعود احیاکننده خط و مشی بنی‌امیه و بنی‌مروان

امام جمعه رفسنجان در ادامه با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: آتش خشم حکام آل سعود را داریم و فشارهایی که به مردم بحرین می‌آید، اما جرأت برگزاری محاکمه شیخ عیسی‌ قاسم را ندارند و می‌دانند، همه مردم بحرین عالم برجسته شیعی خود را دوست دارند.

رمضانی پور درباره شجره خبیثه ملعونه توضیح داد: آل‌سعود احیاکننده خط و مشی بنی‌امیه و بنی‌مروان هستند و هیچ ابایی از کشتن مسلمانان با هر مذهب بویژه شیعیان ندارند.

وی با اشاره به فاجعه منا و کشته شدن تعداد زیادی از حاجیان بیت الله الحرام تصریح کرد: سعودی ها هنوز هم حاضر نشده اند کمیته حقیقت یاب بین المللی در این رابطه تشکیل شود.

امام جمعه رفسنجان با اشاره به آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها و حوزه های علمیه، اضافه کرد: خانواده ها نسبت به فرزندان وقت بگذارند و توصیه های لازم را داشته باشند. خانواده هایی که محروم هستند با همیاری کمیته امداد و مدیران مدارس توجه مضاعفی به آنها شود.