حکومت علی(ع) الگویی برای دولت های امروزی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع، ضمن گرامیداشت دهه ولایت و امامت و عید غدیر، ابراز داشت: مسئله ولایت که دشمنان برای آن توطئه چینی می کنند باید بیش از پیش مورد عنایت و توجه باشد چرا که مسئله ولایت و سیاست به معنای دخالت مردم در امر حکومت است و سرنوشت زندگی مردم توسط خود آنان صورت خواهد گرفت لذا نباید نسبت به هجمه دشمنان علیه ولایت، بی توجه بود.

وی افزود: خدای متعال می فرمایند، آن حکومتی مورد رضایت من است که بر محور مردم، اخلاق و عدالت اسلامی بنا شده باید و در این بین ولایت امام علی(ع) بهترین نمونه از مملکت داری اسلامی و گام برداشتن در راه رضایتمندی خالق یکتا است که امروز تمام حکومت های جهان می توانند از این الگوی گرانمایه بهره مند شوند.

امام جمعه میامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه فرهنگی دشمنان و ضرورت مقابله با آن، گفت: زیر بنای اصلی جامعه از مدارس تربیت می شود و کشور ایران نیز با استعدادها و ظرفیت بالای فکری، نیروی جوان و مستعد خود باید از کارکرد تربیتی و فرهنگی مدارس بهره کافی را ببرد تا بتوانیم جوانان و نوجوانان را در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی سوق دهیم.

صفایی پور با بیان اینکه نماز یکی از ارزش های اسلامی است که باید در مدارس به آن توجه ویژه ای شود، ابراز داشت: توجه به نماز، عفاف و حجاب در مدارس عاملی مهم برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه محسوب می شود.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، افزود: جنگ تحمیلی بزرگترین سند شجاعت ملت ایران اسلامی است و این هفته فرصت مغتنمی برای تبیین فرهنگ دفاع و سلحشوری رزمندگان اسلام به نسل جدید انقلاب اسلامی محسوب می شود.

امام جمعه میامی گفت: امروز ملت شجاع ایران اسلامی همان دشمنان دوران جنگ تحمیلی را در صحنه ای پیچیده تر و شگرد جدیدتری پیشرو دارد که باید در برابر آنها هوشیار بود.

صفایی پور، بیان داشت: ملت و دولتمردان ایران باید هوشیار باشند و بدانند که امروز آل سعود با حمایت ایادی استکبار درحال شیطنت در جهان است و دولت یازدهم در برابر این خائنان الحرمین شریفین واکنش مناسبی نشان دهد.