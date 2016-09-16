به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه نهاوند ضمن دعوت و توصیه نمازگزاران به تقوا، گفت: پیامبر گرامی اسلام در خطبه غدیریه میفرمایند مردم از خدا بترسید و تقوای الهی پیشه کنید و با حضرت علی، امام حسن و حسین و امامان نسل و ذریه علی (ع) بیعت کنید.
وی ادامه داد: بیعت با علی (ع) بهترین عمل است بنابراین امروز ماهم باید با امام زمان خود بیعت کنیم چراکه از گمراهی انسان در فتنههای آخرالزمان جلوگیری میکند.
امامجمعه نهاوند گفت: امروز همه ما وظیفه بیعت با مقام معظم رهبری راداریم.
شرط اول در هدایتپذیری فهم آیات قرآن است
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین آثار تقوا بیعت با امام زمان و نائب ایشان است، گفت: شرط اول در هدایتپذیری فهم آیات قرآن است.
حجتالاسلام مغیثی با اشاره به خطبه غدیریه پیامبر گرامی اسلام، گفت: در بخشی از این خطبه آمده که قرآن را بفهمید و تدبر کنید و بیش از توجه به متشابهات به محکمات توجه کنید چراکه با چندوجهی بودن معنای آیات متشابهات انسان گمراه میشود.
وی در ادامه بابیان اینکه نماز رکن دین است، گفت: زکات شرط قبولی نماز است اما ولایت شرط قبولی همه اصول و فروع دین است که این مهم نشان از تکمیلکنندگی آنها دارد.
حجتالاسلام مغیثی بابیان روایتی از امام صادق که میفرمایند نماز، زکات و ولایت قله اسلام است، گفت: فهم آثار برکات و ابعاد وجودی دین اسلام جز با تبعیت و ولایتپذیری ممکن نیست.
وی در بخش آغازین خطبههای دوم نماز جمعه نهاوند بابیان روایتی از امام هادی(ع) گفت: زندگی دنیا هرچند سال که باشد مثل یک بازار است که عدهای نفع میبرند و بهشت و رضایت خدا را کسب میکنند و عدهای ضرر و وقتی از دنیا میروند با کوله باری از گناه به آخرت میروند.
امامجمعه نهاوند ادامه داد: از این دنیای گذرا برای خانه همیشگی زاد و توشه برگیرید که بهترین توشه آن جز تقوای الهی نیست.
بهترین نشان تقوا عمل به واجبات و ترک محرمات است
وی تأکید کرد: بهترین نشان تقوا عمل به واجبات و ترک محرمات است و باید در راستای تحقق امر خدا هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم.
حجتالاسلام مغیثی با اشاره به رهنمودهای امام راحل در خصوص عید غدیر گفت: تمسک به حضرت علی و توجه به شیوه برخورد ایشان و حکومتداری ایشان باید مدنظر ما باشد.
وی گفت: تمسک به علی (ع) یعنی تبعیت از ایشان و آنچه ایشان انجام میداد چراکه ایشان ملاک و معیار است.
امامجمعه نهاوند در ادامه بابیان رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفتههای اخیر، گفت: در شرایطی که ایران از ناحیه آمریکا و ایادیاش تحریم میشود باید ازلحاظ قدرت نظامی ایران اسلامی را بیشازپیش توسعه و تقویت کنیم.
وی افزود: آنهایی که توصیه میکنند بودجههای نظامی نداشته باشیم یا متوجه نیستند و یا به نفع دشمن حرف میزنند اما عقل و شرع به انسان حکم میکند که در زمان تحریمهای کنونی علیه ایران اسلامی قدرت نظامی توسعه یابد.
حجتالاسلام مغیثی گفت: امروز اگر دشمنان ایران در مقابل عزم و اراده این ملت درمانده شدهاند به برکت ۸ سال دفاع مقدس است و اگر ما را ضعیف میدیدند به ما رحم نمیکردند.
توسعه و تقویت توان نظامی برای دولت و ملت تکلیف است
وی بابیان اینکه توسعه و تقویت توان نظامی برای دولت و ملت تکلیف است، گفت: آمارهای غلط به مردم و دولت از هر دو طرف گناه کبیره است چراکه مسئولین و مردم در برنامهریزی بهاشتباه میافتند و موجب لطمه خوردن بهنظام و حکومت میشود.
امامجمعه نهاوند با تأکید بر انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن با ارائه ۵ شاخص مطرحشده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: پایبندی به ارزشها یعنی رعایت تقوا، حجاب، صداقت، پاک دستی و پاکدامنی و غیره چراکه از مواد اولیه انقلابی بودن و عمل کردن است.
وی تلاش در راستای تحقق آرمانهای انقلاب، پایبندی به استقلال کشور و انقلاب را در تمامی زمینهها از دیگر ملزومات انقلابی ماندن و عمل کردن عنوان کرد و گفت: رفع محرومیت نیازمندان و مقابله با استکبار و استکبارستیزی از آرمانهای امام(ره) بود.
حجتالاسلاموالمسلمین مغیثی با اشاره به اینکه کشورهای درگیر با ناآرامیها، جنگ و درگیری در آتش نوکری و رفاقت با آمریکا و استکبار در حال سوختن هستند، گفت: باید توجه شود که این گروه زمانی بر تصمیم گران و تصمیم سازان کشور نفوذ و رخنه نکنند.
وی با اشاره به نقض آتشبس در سوریه، گفت: نه آمریکا و نه آل سعود و نه رژیم صهیونیست نمیخواهند جنگ در منطقه تمام شود تا ملت مسلمان نتوانند اتحاد داشته باشند.
امامجمعه نهاوند بابیان اینکه سردمداران آمریکا بارها اقرار به حفظ توان صهیونیستها کردهاند، گفت: این مهم برای تضعیف جهان اسلام است.
جنایات امروز داعش از جنس صهیونیست است
وی با اشاره به سالروز قتلعام مردم بیدفاع صبرا و شتیلا، گفت: جنایات امروز داعش از جنس صهیونیست است چراکه یک انسان به خود اجازه جنایت به هم نوع خود را نمیدهد.
وی در بخش پایانی خطبههای دوم نماز جمعه نهاوند، گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگ و معرفت است و حمله به ایران و آغاز جنگ تحمیلی همزمان با شروع کار مدارس نشان از مشکل داشتن بافرهنگ ایران اسلامی بود.
وی تأکید کرد: مسئولین و راویان دوران دفاع مقدس باید ابعاد بیکران دریای دفاع مقدس را در محافل عمومی مدارس دانشگاهها و حوزههای علمیه برای آشنایی نسل جوان بیان کنند.
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