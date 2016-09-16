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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۵۸

دیدار یادبود بیت الله عباسپور؛

رسانه ورزش مقابل قوی‌ترین مردان ایران پیروز شد

رسانه ورزش مقابل قوی‌ترین مردان ایران پیروز شد

تیم فوتبال رسانه ورزش در دیداری نمادین مقابل تیم قوی‌ترین مردان ایران به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، (http://resanehvarzesh.com/) بازی دو تیم قوی‌ترین مردان ایران و رسانه ورزش با نتیجه ۲ بر یک به سود رسانه خاتمه یافت.

در این دیدار نمادین که برای یادبود مرحوم بیت الله عباسپور در زمین شماره دو آزادی برگزار شد، کیوان طاهرکناره و محمود نجف زاده برای رسانه گلزنی کردند.


 

در تیم قویترین مردان ایران جمعی از قهرمانان پرورش اندام آسیا و جهان نیز حضور داشتند و فرامرز خودنگاه و یزدان راد از پیشکسوتان این رشته نیز به عنوان تماشاگر ویژه این دیدار را تماشا کردند.

در پایان این دیدار از سوی تیم قویترین مردان ایران لوح یادبودی به اعضای تیم رسانه ورزش اهدا شد.

کد مطلب 3770820

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