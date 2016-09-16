غدیر مهمترین و باعظمت ترین روز جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر، با بیان اینکه هرکس ولایت علی(ع) را در دل ندارد، کافر است، ابراز داشت: ولایت در زمره اساسی ترین اصول و ارکان اسلام است و شیعیان پرچم دار آن هستند که امروز به دست مقام معظم رهبری قرار دارد و به صاحب اصلی اش، امام زمان(عج) تحویل داده خواهد شد.

وی افزود: غدیر از جهات مختلفی اهمیت دارد که یکی از آنها عدم توانایی مخالفان بر اثبات وجود نداشتن آن است چرا که در آن روز خلیفه دوم، جزو نخستین افرادی بود که با امام علی (ع) بیعت کرد و به او تبریک گفت و سپس مردم، فوج، فوج به علی(ع) پیوستند و واقعه باشکوه غدیر خم را رقم زدند و پیامبر(ص) نیز در خطبه طولانی خود بر اهمیت این روز اشاراتی داشت.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان، با بیان اینکه علی(ع) الگو و اسوه اداره امور حکومتی بود، گفت: از آن حضرت روایات فراوانی درباره حکومت داری بیان شده که در این بین مجموعه نامه های ایشان به مالک از اهمیت بالایی برخوردار است امروز مطالعه آن بر تمام مسئولان ما واجب به نظر می رسد.

آیت الله شاهچراغی همچنین با بیان اینکه عداوت و دشمنی با علی(ع) و پیروانش، سابقه ای طولانی دارد، ابراز داشت: اقدامات آل سعود در عدم پذیرش حجاج سوری، یمنی، ایرانی و برخی شیعیان در زمره اقدامات خودسرانه و ستیزه جویانه آل سعود است.

وی افزود: آل سعود لیاقت اداره حج ابراهیمی را ندارد و امیدواریم روزی کشورهای اسلامی به یک جمع بندی واحد در راستای تعیین تکلیف اداره حج برسند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه باید در برابر دسیسه های دشمنان هوشیار بود، گفت: دشمنان اسلام و شیعی از لحظه ای غفلت ما بیشترین استفاده را خواهند برد لذا باید بیش از گذشته در این باره هوشیار بود.

آیت الله شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با بیان اینکه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس پاسخ کوبنده ای به مستکبران عالم دادند، افزود: فرهنگ دفاع مقدس باید در کشور زنده بماند.

وی با اشاره به جانفشانی های مردم سرافراز و غیور ایران اسلامی در برهه های زمانی مختلف و در بزنگاه های تاریخ معاصر، ابراز داشت: اگر فکر تجاوز به خاک این کشور را در سر داشته باشند با پاسخ پشیمان کننده ملت ایران مواجه خواهند شد.