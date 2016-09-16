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۲۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۱۰

سرپرست هیئت هاکی گلستان:

تیم گلستان قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی کشور شد

تیم گلستان قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی کشور شد

گرگان – سرپرست هیئت هاکی گلستان از کسب عنوان قهرمانی نماینده گلستان در بخش سالنی جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی کشور خبر داد.

اسفندیار صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس هاکی کشور منطقه دو در دو بخش مینی و سالنی پسران به مدت سه روز در شهر تبریز برگزار شد.

صفایی در مورد نتایج این رقابت ها بیان کرد: در بخش سالنی تیم گلستان با چهار پیروزی و یک تساوی به مقام قهرمانی رسید و تیم های آذربایجان شرقی و زنجان به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی افزود: در بخش مینی نیز تیم های سمنان، آذربایجان غربی و زنجان به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند و تیم گلستان چهارم شد.

وی در مورد کادرفنی تیم اعزامی گفت: مهران علاقی به عنوان مربی و علی اکبر دهخدا به عنوان سرپرست تیم گلستان در این جشنواره حاضر بودند.

سرپرست هیئت هاکی گلستان به بیان اسامی تیم گلستان پرداخت و اظهار کرد: یاسین عراقی، ابوالفضل اسدی، امیرحسین کیا، مهدی بهلول، محمدمهدی تیموری، فرهاد شاهی زاده، حمیدرضا اصفیایی، عرفان کیایی، وحید نعمتی، شهریار زاهد، امید جلیلی جشن آبادی و محمد غلامی بازیکنان تیم گلستان در این رقابت ها بودند.

صفایی خاطرنشان کرد: امیرحسین کیا کاپیتان تیم استان به عنوان برترین ورزشکار سالنی این جشنواره انتخاب شد.

کد مطلب 3770838

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