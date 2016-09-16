افتخارات دفاع مقدس ثمره پیام غدیرخم بود/دشمن اهل خیانت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فروغی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: هشت سال دفاع مقدس سند افتخار مردم ایران و پدران و مادران شهداست که الی الابد زنده خواهد ماند. این دفاع مقدس نتیجه همان پیام غدیر بود که ایرانیان بدان لبیک گفتند.

وی با بیان اینکه صاحب ولایت، حماسه آفرین خواهد بود و تا دشمنی دشمنان پابرجاست، دفاع نیز پابرجا خواهد بود، تصریح کرد: مدافعین حرم نیز امروز، فرزندان همان هشت سال دفاع مقدس هستند و با اینکه دشمن هویت خود را تغییر داده، موضع خود را فراموش نکرده و در آن ثابت قدم مانده اند.

امام جمعه موقت اردبیل تمام فتنه هایی که امروز دامنگیر جهان اسلام شده نتیجه بی اعتنایی به ولایت است، بیان داشت: طرح حاکمیت ولایت، طرح تحقق کامل ولایت انسان های الهی و حکومت الهی است و با توجه به نیاز اجتماعی بشر به حکومت، بهترین تأمین کننده این نیاز، حکومت الهی است.

وی با بیان اینکه غدیر، فلسفه ارسال رسل است، چون ولایت غایت حرکت انبیاء الهی است، متذکر شد: پیغمبر گرامی اسلام پس از 23 سال تلاش در راستای ابلاغ اسلام نیز تهدید می شود که اگر این ولایت الهی را ابلاغ ننماید، رسالت خود را به سرانجام نرسانده است.

فروغی ادامه داد: ولایت، معیار پیامبر است و آیه اکمال دین پس از ابلاغ ولایت نازل می شود. اکنون نیز اگر حیات جامعه بشر بر اساس ولایت و مربی گری انسان کامل باشد، آیه اکمال نازل و این فتنه ها به پایان خواهد رسید.

وی پیروی از ولایت را پیام غدیر و این واقعه مهم را عیدالله الاکبر برشمرد و حضور و بیعت با امیرمؤمنان در غدیرخم را آرزوی تمام انبیاء الهی دانست.

خطیب جمعه اردبیل همچنین با اشاره به تداوم ایستادگی مردم در برابر فتنه ای دشمنان عنوان کرد: ما حامی صلح و آرامش هستیم اما از خیانت دشمن می ترسیم چون دشمنان ما همیشه اهل خیانت بوده اند.

وی تاکید کرد: اکنون وظیفه ملت ماست که با هوشیاری و پیروی از رهبری که نشان از همان غدیرخم است، در برابر این فتنه ها ایستادگی کنند.